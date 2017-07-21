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— Давайте сразу: что больше всего удивило? Догадываюсь, речь пойдет о «Томи».

— Да, «Томь» выбивается из общего ряда: после двух разгромов ей придется тяжело, это пока главный кандидат на вылет. Думаю, еще 3−4 тура томичи будут кувыркаться, пока к ним придет стабильность. Наверняка они возьмут игроков с именами, наберут форму Войдель и Саная, тем не менее нагонять всегда непросто. Хотя, конечно, пока не время для глобальных выводов.

Кто думал, что в лидерах будут «Химки» и петербургское «Динамо»? Вот «Спартак-2». Да, его старт неожиданностью не стал: у красно-белых отлично работает академия, очень резвая молодежь. Вроде ушли многие ребята, тот же Мелкадзе, а на игре это не отражается — видна структурность. О «Зените-2» этого не скажешь. Победа над «Оренбургом» спартаковцам в зачет.

— Питерское «Динамо» и «Химки» — калифы на час?

— «Химки» могут взлететь высоко. Их успехи — следствие хорошей атмосферы в коллективе, в сыгранности, они нашли к ребятам подход, свою колею. Динамовцы же пока выезжают за счет эмоций и старательности. Смотрел оба их матча. С «Енисеем» провалили первый тайм — все могло закончиться разгромом. Потом, надо отдать им должное, собрались, началась качельная игра, в которой петербуржцы поймали свои шансы. С «Зенитом-2» все тоже на тоненького, не обошлось без удачи. Что будет дальше — не знаю. С другой стороны, победы придают психологической уверенности, а опыт дело наживное. Выигрывая, можно перекинуть мостик в будущее: вспомните прошлогодний «Тамбов».

— Из четверки фаворитов никто не обошелся без потерь. А кто больше всего понравился?

— Наверное, «Балтика». Против «Сибири» ее игру поломало удаление, но солидность в калининградцах чувствуется. Видно, что в футбол играет «Енисей»: у Дмитрия Аленичева команды всегда заточены на атакующую, комбинационную игру. В Петербурге с «Динамо» красноярцам не повезло, незаслуженное поражение. Зато «Тюмень» взяли уверенно. «Енисей» будет в лидирующей группе.

— Андрей Тихонов назвал игру «Крыльев» с «Олимпийцем» безобразной. Самарцы пока не вкатились?

— Если вспомнить прошлый сезон, то «Енисей» при Тихонове начинал невнятно, одержав в первых 6 турах всего одну победу, но потом Андрей выправил ситуацию и красноярцы чуть было не вышли в РФПЛ через «стыки». Нужно время, чтобы футболисты сыгрались, поняли требования. Исполнители у «Крыльев Советов» есть, запас прочности тоже: и в финансовом плане, и в кадровом. Место самарцев — наверху таблицы.

— Темури Кецбая в «Оренбурге» объявил о курсе на атакующий футбол, но пока, согласитесь, его не видно.

— Здесь уместно привести аналогии с Вальдасом Иванаускасом, который тоже пропагандировал схожую философию, даже еще не приступив к работе в «Луче», однако быстро понял, что у него ничего не получится. Понятно, в «Оренбурге» игроки другого уровня. Но не скажешь, что уральцы провели встречи с «Тамбовом» и «Спартаком-2» в доминирующей манере. Надо, впрочем, учитывать, что на подготовку было крайне мало времени — за такой срок почти невозможно привить команде свои идеи.

— В кадровой мозаике «Луча», кстати, что-то понимаете? Назначили Иванаускаса, литовец провел сборы, а за два дня до старта команду передают в руки вашего бывшего помощника Константина Емельянова, который был уволен в мае после жесткого заявления о проблемах клуба.

— Не знаю, что сейчас происходит внутри «Луча». Все это странно? Да. И, более того, неправильно — в клубе, по-моему, даже не объявили о причинах расставания с Иванаускасом. Никто в неведении, что случилось. «Томь» в ее нынешнем состоянии «Луч», обладающий более серьезными исполнителями, обыгрывать был должен, что он и сделал. Долгожданная победа — первая за 16 туров. И все равно понимания того, чем живет клуб, нет. Хотя Косте, конечно, желаю удачи.

— Все ждали, как стартуют «Авангард» и «Ротор»: оба клуба при деньгах, оба перелопатили составы до неузнаваемости. У Курска — 4 очка, у Волгограда — 0…

— Я говорил до сезона: по составу «Ротор» выглядит очень прилично. Но что-то в механизме Есипова пока не так, не все шестеренки собраны. Волгоградцам в следующем туре нельзя проигрывать «Шиннику» — иначе засосет. А «Авангард» — молодцы. Могут играть. Причем победа над «Тамбовом» получилась заслуженной: куряне показали хороший футбол в атаке.

— То, что у тамбовчан на балансе два поражения, — неожиданность?

— В Оренбурге предполагалось, что будет тяжело, хотя увезти ничью могли. А вот в Курске игра не получилась: проблески были, но цельного впечатления не осталось. Тем не менее «Тамбов» — команда сбитая, психологически устойчивая, она выкарабкается.

— Что скажете о «Шиннике»?

— О «Шиннике» все как обычно: Побегалов — тренер. У него новая команда, которая уже достаточна интересна и будет прибавлять. Александр Михайлович будет стараться попасть в «стыки».

— Не знаю как вас, а для меня сюрпризом стали ничьи против «Волгаря» и «Шинника» комплектовавшегося по остаточному принципу «Факела» — все-таки роль тренера большая, не правда ли?

— Павел Пантелеевич — грамотный специалист, чего тут обсуждать. Да, «Факел» рано обрекли на вылет. Если воронежцы будут в серединке, они заставят себя уважать.

— Персонально кого отметите?

— Парнишку из «Химок» — Кузьмичева, забившего в двух матчах по мячу. Пусть «Томь» пока слаба, нельзя пройти мимо дубля Маркова. Хотя «Кубань» неоднозначна, все равно вижу ее в числе тех, кто будет бороться за четверку. Ну и, само собой, отлично проявил себя вратарь петербургского «Динамо» Генералов — если он продолжит прогрессировать, то вырастет в серьезную фигуру.