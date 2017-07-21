Касьян пропустит два матча

Нападающий «Балтики» Александр Касьян пропустит две игры. Во время матча с «Сибирью» он умышленно ударил ногой соперника, который не владел мячом.

50 тысяч рублей заплатит «Авангард». Во время матча с «Тамбовом» курские болельщики выкрикивали нацистские приветствия (Часть 4 Статьи 121 и пункт 46.1 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС). «Авангард» также предупрежден, что в случае повторения подобного нарушения к клубу будут применены более строгие санкции. Еще 5 тысяч рублей «Авангард» заплатит за иные нарушения регламента (Статья 111 и пункт 33 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС).

По 10 тысяч рублей заплатят «Волгарь» и «Ротор-Волгоград». Во время матча болельщики этих команд скандировали оскорбительные лозунги (Статья 112 и пункт 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС).

На 5 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны оштрафован главный тренер «Ротора» Валерий Есипов (Часть 1 статьи 90 и пункт 7 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС).

Столько же за аналогичное нарушение во время матча с «Лучом-Энергией» заплатит наставник «Томи» Валерий Петраков.

За использование зрителями пиротехники во время матча с «Олимпийцем» 2 тысячи рублей заплатят «Крылья Советов» (Часть 1 статьи 114 и пункт 36 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС).

На 10 тысяч рублей оштрафована «Кубань». Во время матча с «Химками» болельщики скандировали оскорбительные выражения (Статья 112 и пункт 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС).

Еще 10 тысяч рублей «Кубань» заплатит за нарушение коммерческого регламента в пунктах 2.5, 2.15 и 2.32 статьи № 2. (Статья 111 и пункт 33 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС).

10 тысяч рублей заплатит «Зенит» за неправомерные действия зрителей в матче «Зенита-2» с «Динамо-СПб» (Статья 117 и пункт 40 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС). Также на 10 тысяч рублей «Зенит» оштрафован за бросание зрителями на поле посторонних предметов (Часть 1 статьи 113 и пункт 35 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС).