«Енисей» подписал футболиста, о переходе которого заявлял Аленичев

Футбольный «Енисей» объявил о подписании опорного полузащитника тульского «Арсенала» Вадима Стеклова. Контракт рассчитан на два года, при этом финансовые подробности не уточняются.

Стеклов родился 24 марта 1985 года в Москве. Свою профессиональную карьеру начинал в столичной «Нике» из второго дивизиона. Широкому кругу болельщиков опорник известен по выступлению за московское «Торпедо», с которым он прошел все уровни российского футбола — от ПФЛ до Премьер-лиги. С 2015 по 2017 годы Стеклов защищал цвета тульского «Арсенала».

Впервые о возможном переезде футболиста в Красноярск заявил главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после матча с «Тюменью» (3:1). Наставник красноярской команды подчеркнул, что хорошо знает возможности Стеклова, поскольку работал с ним в «Арсенале».

Стоит отметить, что «Енисей» является одним из самых активных участников трансферной кампании в нынешнее межсезонье. В красноярскую команду уже вернулись три бывших игрока — голкипер Сергей Чепчугов (ЦСКА), защитник Константин Гарбуз («Тосно») и полузащитник Алексей Исаев («Зенит-2»). Также «красно-синие» подписали форварда Александра Кутьина («Арсенал»), вратаря Михаила Филиппова («Спартак-2) и двух защитников — Давида Мильдзихова («Зенит-2») и Александра Новикова («Урал»). На этой неделе стало известно о переходе форварда Сердера Сердерова.

В то же время в «Енисее» произошли определенные кадровые потери. Так, ушедший в «Крылья Советов» главный тренер Андрей Тихонов забрал с собой Азера Алиева, Олега Ланина, Сергея Самодина и своего сына Михаила Тихонова. Голкипер Михаил Опарин решил продолжить карьеру в «Тосно», а защитник Никита Чичерин перебрался в «Кубань».