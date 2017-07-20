Воронежский «Факел» подписал экс-защитника курского «Авангарда»

«Факел» подписал защитника Сергея Шумейко, сообщил официальный сайт клуба в среду, 19 июля. Предыдущим клубом футболиста был курский «Авангард».

Сергей Шумейко — крайний защитник, воспитанник Академии имени Коноплева. Выступал за «Академию» из Тольятти, ульяновскую «Волгу», «Тюмень», «СКА-Энергию», «Торпедо» и курский «Авангард». В сезоне-16/17 он сыграл четыре матча за курский клуб в первенстве зоны «Центр».