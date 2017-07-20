«Ротор-Волгоград-2» не хватило 10 минут для ничейного результата.

19 июля на стадионе «Анненки» в Калуге состоялся матч 1-го тура ФОНБЕТ — Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ группы «Центр», в котором встречались ФК «Калуга» и ФК «Ротор-Волгоград-2».

Решением руководства ПФЛ, созданная совсем недавно команда «Ротор-Волгоград-2», в сезоне 2017−2018 годов поменяла географию выступлений с привычной группы «Юг» на группу «Центр». Цель руководства клуба с берегов Волги и тренерского коллектива — через выступление во втором дивизионе готовить резерв для главной команды региона — «Ротор-Волгоград».

У стадиона им. Логинова в городе Волжском в условиях цейтнота времени подготовки к сезону оставались небольшие недочеты. Соперники по первому туру — ФК «Калуга» — пошли навстречу волгоградцам и согласились провести матч у себя на поле. Таким образом, «крайняя» встреча Первенства во втором круге между этими командами состоится в городе-герое.

Калужане много атаковали, имели не одну возможность забить. Волгоградцы отвечали редкими контратаками, но шансы отличиться у «Ротор-Волгоград-2» всё же были. Особенно неплохо наши земляки выглядели во втором тайме. Волгоградцы больше времени проводили на чужой половине поля, но добиться успеха не смогли. А вот хозяевам фортуна улыбнулась, когда пошли последние 10 минут встречи. Решающий гол, принесший победу ФК «Калуга», забил полузащитник хозяев поля Юрий Дубровин.

Следующую игру «Ротор-Волгоград-2» проведет в рамках Кубка России. В 1/128 финала волгоградцы примут динамовцев Ставрополя. Эта игра пройдет 24 июля в Волжском на стадионе им. Логинова. Начало встречи в 17.30.