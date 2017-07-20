Экс-футболист ЦСКА Сердер Сердеров перешел в «Енисей»

Футбольный «Енисей» объявил о подписании экс-форварда московского ЦСКА Сердера Сердерова. Контракт с 23-летним футболистом рассчитан на два года, при этом финансовые подробности не уточняются.

Сердеров родился 10 марта 1994 года в Махачкале, где и начинал играть в футбол. На одном из юношеских турниров на талантливого игрока обратили внимание селекционеры ЦСКА, которые пригласили его в столичную команду. В «армейском» клубе Сердеров прошел все ступени — от юношеской команды до основного состава. В конце 2011 года молодой нападающий дебютировал в Лиге чемпионов — тогдашний тренер ЦСКА Леонид Слуцкий выпустил Сердерова на поле в конце матча против «Лилля» (0:2).

Летом 2012 года форвард перешел в махачкалинский «Анжи». В дагестанском клубе Сердер Сердеров провел четыре года, при этом дважды отправляясь в аренду: в 2013 году он играл в «Урале», а в 2015 — в «Крыльях Советов». После окончательного ухода из «Анжи» Сердеров уехал в Болгарию, где выступал за «Славию» из Софии до своего переезда в Красноярск.

Стоит отметить, что «Енисей» является одним из самых активных участников трансферной кампании в нынешнее межсезонье. В красноярскую команду уже вернулись три бывших игрока — голкипер Сергей Чепчугов (ЦСКА), защитник Константин Гарбуз («Тосно») и полузащитник Алексей Исаев («Зенит-2»). Также «красно-синие» подписали форварда Александра Кутьина («Арсенал»), вратаря Михаила Филиппова («Спартак-2) и двух защитников — Давида Мильдзихова («Зенит-2») и Александра Новикова («Урал»).

В то же время в «Енисее» произошли определенные кадровые потери. Так, ушедший в «Крылья Советов» главный тренер Андрей Тихонов забрал с собой Азера Алиева, Олега Ланина, Сергея Самодина и своего сына Михаила Тихонова. Голкипер Михаил Опарин решил продолжить карьеру в «Тосно», а защитник Никита Чичерин перебрался в «Кубань».