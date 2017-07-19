Экс-футболист «Анжи» и «Славии» Сердер Сердеров подписал контракт с «Енисеем»

В прошедшем сезоне 23-летний форвард забил 11 голов в 33 матчах за «Славию». Также за свою карьеру Сердеров выступал за «Анжи», екатеринбургский «Урал», самарские «Крылья Советов» и московский ЦСКА.

«Енисей» под руководством Дмитрия Аленичева после двух туров набрал три очка и занимает десятое место в Футбольной национальной лиге.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Нападающий Сердер Сердеров подписал контракт с "Енисеем"!<br><br>Подробности: <a href="https://t.co/YYalVkxqK1">https://t.co/YYalVkxqK1</a> <a href="https://t.co/tqJiwLWOxb">pic.twitter.com/tqJiwLWOxb</a></p>— ФК «Енисей» (@FCEnisey) <a href="https://twitter.com/FCEnisey/status/887684688185348096">19 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>