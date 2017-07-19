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19 июля 2017, 23:47 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Экс-футболист «Анжи» и «Славии» Сердер Сердеров подписал контракт с «Енисеем»

МОСКВА, 19 июл — Р-Спорт. Бывший нападающий махачкалинского «Анжи» и софийской «Славии» россиянин Сердер Сердеров подписал контракт с «Енисеем», сообщается в официальном микроблоге красноярского футбольного клуба в Twitter.

В прошедшем сезоне 23-летний форвард забил 11 голов в 33 матчах за «Славию». Также за свою карьеру Сердеров выступал за «Анжи», екатеринбургский «Урал», самарские «Крылья Советов» и московский ЦСКА.

«Енисей» под руководством Дмитрия Аленичева после двух туров набрал три очка и занимает десятое место в Футбольной национальной лиге.

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