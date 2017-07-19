Аленичев: Сезон покажет, получится ли у меня с «Енисеем» выйти в РФПЛ

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«Для «Енисея» актуален лозунг «Победы и только победы», потому что для ребят очень важно выигрывать. В противном случае ни у тебя нет настроения, ни у семьи. Думаю, мы в состоянии принести пользу как самим себе, так и нашим болельщикам.

Мы уже усилили две позиции. Взяли Вадима Стеклова из тульского «Арсенала», и сегодня прилетел Сердер Сердеров. Осталась только одна вакантная позиция — центрального защитника. Надеюсь, на следующей неделе мы её закроем.

Неудачно сыграли в Петербурге, затем ребята хорошо отреагировали, сумели победить дома. Не понравилось то, что пропустили в двух играх, а четыре забитых мяча порадовали. Не буду говорить, почему у Андрея Тихонова не получилось вывести команду в РФПЛ, и мне это неизвестно. Что касается меня, то, получится или не получится, узнаем в мае. Сезон покажет, — сказал Аленичев в эфире ТВК.

В матче 1-го тура «Енисей» на выезде уступил «Динамо СПб» (1:2), а во встрече 2-го тура обыграл на своём поле «Тюмень» (3:1).