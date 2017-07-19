«Енисей» объявил о переходе воспитанника ЦСКА Сердерова

Соглашение с универсальным игроком атаки рассчитано на два года.



«Сердеров — воспитанник московского ЦСКА. Выступал в РФПЛ за махачкалинский “Анжи” и екатеринбургский “Урал”. Последние полтора года провёл в болгарской “Славии”, лучшим игроком которой был признан по итогам сезона-2016/17. На счету Сердера в минувшем сезоне 10 мячей и 4 голевых передачи в 27 матчах», — информирует пресс-служба «Енисея».

В третьем туре ФНЛ «Енисей» на выезде сыграет с «Сибирью» (22 июля).