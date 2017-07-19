«Енисей» объявил о переходе воспитанника ЦСКА Сердерова
23-летний нападающий Сердер Сердеров подписал контракт с «Енисеем».
Соглашение с универсальным игроком атаки рассчитано на два года.
«Сердеров — воспитанник московского ЦСКА. Выступал в РФПЛ за махачкалинский “Анжи” и екатеринбургский “Урал”. Последние полтора года провёл в болгарской “Славии”, лучшим игроком которой был признан по итогам сезона-2016/17. На счету Сердера в минувшем сезоне 10 мячей и 4 голевых передачи в 27 матчах», — информирует
В третьем туре ФНЛ «Енисей» на выезде сыграет с «Сибирью» (22 июля).
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