В Астрахани готовятся к открытию Академии футбола

Проект «Академия футбола» реализуется в соответствии с соглашением между правительством Астраханской области и компанией «Газпром». Строительство площадки началось в апреле 2016-го. «За последние полгода мы полностью завершили первый этап, — рассказал руководитель подрядной организации “Агроспецмонтаж” Самвел Рстакян. — Построены три полноразмерных футбольных поля, одно из них — с натуральным покрытием. Для детишек все готово — они здесь тренируются с мая. Осталось только достроить само здание Академии футбола. Было принято дополнительное решение, что оно будет трехэтажным». Завершение строительства намечено на конец сентября. В здании будет располагаться не только административный корпус, а также гостиница, тренажерный зал, бассейн, восстановительный центр.

Территория Академии футбола полностью благоустроена: установлены современные мачты освещения, системы поливочного водопровода, заменено ограждение, смонтированы инженерные сети, посажены цветы. Также организована удобная парковка. «Теперь нужно грамотно проработать концепцию развития Академии футбола, чтобы все поля были заняты, когда она начнёт работать, — сказал губернатор Астраханской области Александр Жилкин. — Загрузка должна быть стопроцентная». Напомним, что одновременно на территории спортивного комплекса могут тренироваться 150 человек.

Глава региона поручил уделить особое внимание отбору ребят. «Важно, чтобы была чёткая программа — как и где предполагается отсматривать детей, — заявил Александр Жилкин. — В первую очередь необходимо охватить всю Астраханскую область, сельские населенные пункты — там есть крепкие ребята. Нужно выстроить такую систему отбора, чтобы дети, которые показывают способности, были на раннем этапе замечены и приглашены в академию».

Также губернатор призвал серьезно отнестись к формированию тренерского штаба академии. «Будем надеяться на наш астраханский потенциал, — сказал он. — Сейчас важно сформировать списки тренеров и определиться, куда их направить на обучение».