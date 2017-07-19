Тюнин и Яковлев отправились в лазарет «Химок»

Причиной тому стала травма задней поверхности бедра, которую получил капитан «Химок». Теперь ему придется пропустить порядка 4−5-ти недель тренировочного процесса, чтобы полностью восстановиться.

Также в лазарете находится и новичок химчан — полузащитник Максим Яковлев. Свою травму он получил во время подготовки, повредив сухожилие. По прогнозам медицинского штаба красно-черных, его восстановление должно завершиться немного быстрее — через 2−3 недели.

Желаем футболистам скорейшего выздоровления и возвращения на поле!