Тюнин и Яковлев отправились в лазарет «Химок»
Во время матча «Кубань» — «Химки», который состоялся в Краснодаре 15 июля, тренерскому штабу
красно-черных пришлось произвести вынужденную замену — поле на 19-й минуте покинул Николай Тюнин.
Причиной тому стала травма задней поверхности бедра, которую получил капитан «Химок». Теперь ему придется пропустить порядка 4−5-ти недель тренировочного процесса, чтобы полностью восстановиться.
Также в лазарете находится и новичок химчан — полузащитник Максим Яковлев. Свою травму он получил во время подготовки, повредив сухожилие. По прогнозам медицинского штаба
Желаем футболистам скорейшего выздоровления и возвращения на поле!
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