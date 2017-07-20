Хавбек воронежского «Факела» попал в сборную второго тура ФНЛ

Полузащитник «Факела» Дмитрий Каюмов попал в символическую сборную второго тура ФНЛ. Организация опубликовала состав команды во вторник, 18 июля.

Во втором туре «Факел» принял ярославский «Шинник», матч завершился ничьей со счетом 2:2. Дмитрий Каюмов открыл счет на второй минуте, а в компенсированное к первому тайму время отдал голевую передачу на Артема Сердюка.