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20 июля 2017, 7:49 | Футбол: Первый дивизион | РИА "Воронеж"

Хавбек воронежского «Факела» попал в сборную второго тура ФНЛ

Дмитрий Каюмов набрал два очка по системе «гол+пас».

Полузащитник «Факела» Дмитрий Каюмов попал в символическую сборную второго тура ФНЛ. Организация опубликовала состав команды во вторник, 18 июля.

Во втором туре «Факел» принял ярославский «Шинник», матч завершился ничьей со счетом 2:2. Дмитрий Каюмов открыл счет на второй минуте, а в компенсированное к первому тайму время отдал голевую передачу на Артема Сердюка.
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