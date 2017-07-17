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17 июля 2017, 21:16 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Румынский тренер Дан Петреску подал жалобу в CAS на «Кубань»

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Румынский тренер Дан Петреску обратился с жалобой в Спортивный арбитражный суд (CAS) на футбольный клуб «Кубань» в связи с существенной задолженностью по зарплате. Об этом ТАСС сообщил агент тренера Николай Пырнэу.

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Петреску работал главным тренером «Кубани» с июня по октябрь 2016 года. Сейчас он возглавляет румынский «Клуж».

«Сегодня Петреску обратился в CAS с жалобой на футбольный клуб “Кубань”. Наше терпение подошло к концу, так больше продолжаться не может, это тотальное неуважение даже к обыкновенной нравственности человека. Мы неоднократно предоставляли отсрочку “Кубани”, но рано или поздно любому терпению приходит конец», — сказал Пырнэу.

«Кубань» в первом туре первенства ФНЛ сезона-2017/18 разгромила томскую «Томь» (4:1). Во втором туре краснодарская команда уступила подмосковным «Химкам» (0:1).

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