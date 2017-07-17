Арбитражный суд отложил заседание по делу о банкротстве ФК «Кубань» до 22 сентября
КРАСНОДАР, 17 июля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Арбитражный суд Краснодарского края принял решение отложить судебные слушания по делу о банкротстве футбольного клуба «Кубань» до 22 сентября для того, чтобы представители должника ознакомились с новыми доказательствами банкротства. Об этом сообщается в материалах суда.
«Рассмотрение заявления ФНС России о признании НАО «ФК «Кубань» несостоятельным (банкротом) отложить на 22 сентября 2017 года на 14:15 мск», — говорится в решении суда.
Ранее инспекция федеральной налоговой службы № 4 по Краснодару направила в Арбитражный суд Краснодарского края материалы о признании банкротом футбольного клуба «Кубань»
В понедельник генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка сообщил ТАСС, что клуб начал выплачивать долги перед футболистами.
Краснодарский клуб в первом туре первенства Футбольной национальной лиги сезона-2017/18 разгромил томскую «Томь» (4:1). Во втором туре команда уступила подмосковным «Химкам» (0:1).
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