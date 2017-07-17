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17 июля 2017, 14:18 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Арбитражный суд отложил заседание по делу о банкротстве ФК «Кубань» до 22 сентября

КРАСНОДАР, 17 июля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Арбитражный суд Краснодарского края принял решение отложить судебные слушания по делу о банкротстве футбольного клуба «Кубань» до 22 сентября для того, чтобы представители должника ознакомились с новыми доказательствами банкротства. Об этом сообщается в материалах суда.

«Рассмотрение заявления ФНС России о признании НАО «ФК «Кубань» несостоятельным (банкротом) отложить на 22 сентября 2017 года на 14:15 мск», — говорится в решении суда.

Ранее инспекция федеральной налоговой службы № 4 по Краснодару направила в Арбитражный суд Краснодарского края материалы о признании банкротом футбольного клуба «Кубань» из-за долгов на сумму 288,4 млн рублей. Дело рассматривается в суде первой инстанции.

В понедельник генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка сообщил ТАСС, что клуб начал выплачивать долги перед футболистами.

Краснодарский клуб в первом туре первенства Футбольной национальной лиги сезона-2017/18 разгромил томскую «Томь» (4:1). Во втором туре команда уступила подмосковным «Химкам» (0:1).

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Новости Первого дивизиона

«Кубань» начала выплачивать долги перед футболистами

«Кубань» начала выплачивать долги перед футболистами

МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Кубань» начал процесс погашения задолженностей по зарплатам перед игроками команды. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор краснодарского клуба Геннадий Крапивка.
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