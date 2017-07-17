Арбитражный суд отложил заседание по делу о банкротстве ФК «Кубань» до 22 сентября

«Рассмотрение заявления ФНС России о признании НАО «ФК «Кубань» несостоятельным (банкротом) отложить на 22 сентября 2017 года на 14:15 мск», — говорится в решении суда.

Ранее инспекция федеральной налоговой службы № 4 по Краснодару направила в Арбитражный суд Краснодарского края материалы о признании банкротом футбольного клуба «Кубань» из-за долгов на сумму 288,4 млн рублей. Дело рассматривается в суде первой инстанции.

В понедельник генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка сообщил ТАСС, что клуб начал выплачивать долги перед футболистами.

Краснодарский клуб в первом туре первенства Футбольной национальной лиги сезона-2017/18 разгромил томскую «Томь» (4:1). Во втором туре команда уступила подмосковным «Химкам» (0:1).