«Кубань» начала выплачивать долги перед футболистами
МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Кубань» начал процесс погашения задолженностей по зарплатам перед игроками команды. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор краснодарского клуба Геннадий Крапивка.
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Ранее сообщалось, что руководство «Кубани» намерено погасить долги до 15 июля.
«Кубань» начала выплату долгов перед футболистами. В данный момент долги полностью не погашены, однако часть денег уже переведена. Постараемся продолжить выплату долгов по зарплате в ближайшие пять дней, — сообщил Крапивка.
«Кубань» в первом туре первенства ФНЛ сезона-2017/18 разгромила томскую «Томь» (4:1). Во втором туре краснодарская команда уступила подмосковным «Химкам» (0:1).
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