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17 июля 2017, 13:11 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

«Кубань» начала выплачивать долги перед футболистами

МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Кубань» начал процесс погашения задолженностей по зарплатам перед игроками команды. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор краснодарского клуба Геннадий Крапивка.

Как сообщил ТАСС генеральный директор Кубани Геннадий Крапивка клуб постарается продолжить выплату долгов по зарплате в ближайшие пять дней. Увеличить
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Ранее сообщалось, что руководство «Кубани» намерено погасить долги до 15 июля.

«Кубань» начала выплату долгов перед футболистами. В данный момент долги полностью не погашены, однако часть денег уже переведена. Постараемся продолжить выплату долгов по зарплате в ближайшие пять дней, — сообщил Крапивка.

«Кубань» в первом туре первенства ФНЛ сезона-2017/18 разгромила томскую «Томь» (4:1). Во втором туре краснодарская команда уступила подмосковным «Химкам» (0:1).

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