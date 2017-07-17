«Кубань» начала выплачивать долги перед футболистами

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Ранее сообщалось, что руководство «Кубани» намерено погасить долги до 15 июля.

«Кубань» начала выплату долгов перед футболистами. В данный момент долги полностью не погашены, однако часть денег уже переведена. Постараемся продолжить выплату долгов по зарплате в ближайшие пять дней, — сообщил Крапивка.

«Кубань» в первом туре первенства ФНЛ сезона-2017/18 разгромила томскую «Томь» (4:1). Во втором туре краснодарская команда уступила подмосковным «Химкам» (0:1).