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17 июля 2017, 12:59 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Федотов рассудит «Волгарь» и «Кубань»

Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 3-го тура ФНЛ, которые пройдут 22 июля.

«Сибирь» — «Енисей»: Михаил Вилков (Нижний Новгород) — Александр Дуденков (Петрозаводск), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); инспектор — Александр Лапин (Уфа); делегат — Виктор Кукла (Санкт-Петербург).

«Крылья Советов» — «Авангард»: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) — Александр Шимарыгин (Сосновый Бор), Александр Приходько (Москва); инспектор — Сергей Хральцов (Москва); делегат — Александр Коротченко (Салават).

«Томь» — «Олимпиец»: Артём Любимов (Санкт-Петербург) — Адлан Хатуев (Грозный), Андрей Образко (Ставрополь); инспектор — Виктор Кулагин (Москва); делегат — Алексей Алексеев (Санкт-Петербург).

«Химки» — «Луч-Энергия»: Алексей Амелин (Тула) — Денис Степанищев (Воронеж), Алексей Линкин (Воронеж); инспектор -Виктор Лебедев (Санкт-Петербург); делегат — Сергей Гуторенко (Москва).

«Волгарь» — «Кубань»: Игорь Федотов (Москва) — Сергей Каруненко (Воронеж), Андрей Рунов (Санкт-Петербург); инспектор — Алексей Тюмин (Новочеркасск); делегат — Сергей Нечай (Ростов-на-Дону).

«Шинник» — «Ротор»: Иван Сиденков (Санкт-Петербург) — Олег Соломонов (Чита), Александр Журба (Барнаул); инспектор -Владимир Гамеев (Протвино); делегат — Илья Рабин (Московская область).

«Динамо» СПб — «Факел»: Станислав Васильев (Ижевск) — Денис Березнов (Москва), Дмитрий Серебряков (Москва); инспектор — Николай Фролов (Раменское); делегат — Вячеслав Трусов (Москва).

«Тюмень» — «Зенит-2»: Павел Кукуян (Сочи), Дмитрий Тарасов (Тамбов), Максим Степанов (Томск); инспектор — Борис Калюский (Красноярск); делегат — Алексей Харьков (Москва).

«Оренбург» — «Балтика»: Николай Волошин (Смоленск) — Вячеслав Бочков (Сочи), Андрей Гурбанов (Краснодар); инспектор — Сергей Рощин (Кисловодск); делегат — Виталий Кречетов (Москва).

«Тамбов» — «Спартак-2»: Дмитрий Недвижай (Ставрополь) — Иван Бирюлин (Ярославль), Игорь Князев (Курск); инспектор -Сергей Талагаев (Мытищи); делегат — Владисла Ходееев (Воронеж).

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Новости Первого дивизиона

«Кубань» начала выплачивать долги перед футболистами

«Кубань» начала выплачивать долги перед футболистами

МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Кубань» начал процесс погашения задолженностей по зарплатам перед игроками команды. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор краснодарского клуба Геннадий Крапивка.
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