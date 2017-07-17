И «Авангард» своих болельщиков не обманул в самых лучших надеждах. С самого начала команда, практически вся составленная из новичков, доминировала на поле. Справедливости ради стоит отметить, что у гостей мало что получалось осмысленного. Редкие атаки добирались до штрафной Саутина, а те, что добирались, еще реже представляли собой какую-то опасность.

Еще через входные ворота тянулся хвост жаждущих попасть на матч, а новобранец «Авангарда» Равиль Нетфуллин после быстрого прохода уже распечатал ворота тамбовского гостя Дениса Вавилина. Пятая минута — и 1:0! Спустя несколько минут Саутин ошибся и выбил мяч буквально на ногу тому игроку, которому такие подарки делать нельзя ни в коем случае. Однако тамбовчане подарком как следует не воспользовались, хотя и предприняли попытку.

«Авангард» же неустанно атаковал, стремясь поскорее упрочить свое преимущество. И все тот же Нетфуллин на 24-й минуте мощно пробил издали, целясь в правый нижний угол ворот Вавилина. В этот раз «Тамбов» спасла штанга. Вторил Нетфуллину и Хызыр Аппаев в своем желании отличиться забитым голом. Он бы и убежал на рандеву с Вавилиным, переиграв Алексея Михалева в центре поля, но тот решился на отчаянный шаг и просто вцепился в футболку оппонента, чтобы избежать дополнительных волнений у ворот. Судья по праву оценил этот подвиг и наградил Михалева желтой карточкой.

На 30-й минуте Шогенов промчался через все поле с мячом и вывел Аппаева на ударную позицию, но тот пробил выше ворот. Следом проверил на прочность Вавилина автор единственного на тот момент гола Нетфуллин, пробил мощно, плотно, метров с 35. Вавилину пришлось поработать.

Собственно, первый тайм завершился в этом ключе — «Авангард» в атаке, либо в контратаке, «Тамбов» отчаянно пытается что-то с этим поделать.

А вот во втором тайме в игру пришлось вступить и Саутину. На 58-й минуте Марат Быстров слета пробил в «девятку», но Саутин в образцово-показательно прыжке этот мяч отбил. Пожалуй, за все сыгранное время это был первый опасный момент у ворот «Авангарда».

Рисунок игры особо не поменялся. Куряне рвались к воротам соперника, те изредка огрызались. Однако на 70-й минуте счет изменился. Алексей Скворцов прорвался один на один и был точен. Он же за минуту до этого едва не забросил мяч Саутину за шиворот.

Спустя 5 минут все тот же Скворцов навесил со штрафного, Часовских пробил головой, но Саутин на месте.

«Авангард» после пропущенного гола не то чтобы стих, но атакует чуть реже, словно выжидает. И на 84-й минуте вышедший на замену Денис Войнов ставит победную для курян точку, забивая мяч в падении в нижний угол ворот. Гол однако был забит ценой травмы, так как при падении Денис сломал себе палец на руке и сразу же был заменен.

До финального свистка произошло несколько эпизодов — Михалев был удален за вторую желтую карточку после того, как снова упустил Аппаева и был вынужден вынести курского нападающего с поля практически на скамейку запасных. На последней минуте матча Нетфуллин мог увеличить счет, равно как и Мурнин свести его к ничьей, но оба раза голкиперы выручили свои команды. Победа осталась за «Авангардом».

СТАТИСТИКА.

«АВАНГАРД» (КУРСК) — «ТАМБОВ» (ТАМБОВ) — 2:1 (1:0).

Голы: Нетфуллин, 5 — 1:0, Скворцов, 70 — 1:1, Войнов, 84 — 2:1.

«Авангард»: Саутин — 4,5, Войнов. А — 4,5, Дашаев — 5, Багаев — 4,5, Концедалов — 4,5, Петров -5 (Гурфов, 72 — б/о), Митасов — 4,5 (Войнов Д., 61 — 5, — Логунов, 87 б/о), Нетфуллин — 5, Синяев — 4,5, Шогенов -4,5, Аппаев — 5.

«Тамбов»: Вавилин — 3, Быстров- 4,5, Рыбин — 3, Михалев -3, Горбатюк — 3, Кухарчук -3, (Чернышов, 63), Шевчук — 3,5 (Шляков, 74 — 3,5), Трусевич — 3 (Поярков, 82 — б/о), Мурнин — 4, Часовских — 4, Сирима -3 (Скворцов, 30 — 4,5).

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород) — 4,5.

Предупреждения:5 (Войнов Д., 62, Аппаев, 80 — Михалев, 27, Михалев, 90

Удаления: Алексей Михалев, 90 — грубая игра.

Удары по воротам (в створ): 10 (5) — 6 (3).

Угловые: 3 — 2.

Голевые моменты: 4 — 2.

Лучшие игроки матча: Нетфуллин — Скворцов.

15 июля. Курск. Стадион «Трудовые резервы». +20 градусов, пасмурно. 3540 зрителей.