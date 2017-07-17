Во 2-м туре ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ в столице Черноземья местный «Факел» принимал ярославский «Шинник», который в последние сезоны стал настоящей «сдобной булочкой» для воронежцев — до сей игры «огнеопасные» четыре встречи кряду были сильнее чёрно-синих. Однако перед отчётным поединком диспозиция несколько изменилась — после массового исхода футболистов из «Факела» акции воронежского клуба на бумаге заметно упали. В связи с этим виделось, что у «Шинника», сохранившего большее количество футболистов с прошлого сезона, есть хорошие шансы прервать эту чёрную полосу в противостоянии с «Факелом».

Вообще, серьёзная кадровая ротация не обошла стороной и «Шинник». Как пошутил главный тренер ярославцев Александр Побегалов на послематчевой пресс-конференции «3:2 в нашу пользу». Речь велась о тех футболистов, которые остались в основном составе команд по сравнению с игрой 3-месячной давности.

Непогода, которая никак не хочет отпускать центральную Россию, не обошла стороной и Воронеж. За час до начала игры в городе начался проливной дождь, который, правда, закончился к стартовому свистку москвича Юрия Апонасенко. Однако оказалось, что это лишь временное затишье перед настоящей бурей. В прямом смысле этого слова. В середине первого тайма ливень и ветер, поваливший практически все рекламные щиты на стадионе, вынудил арбитра принять волевое решение и увести команды в подтрибунное помещение. Впрочем, волевым решением назвать это сложно — скорее это была необходимость, так как дальше находиться на поле было невозможно.

Погодные катаклизмы самым непосредственном образом сказались на игре, разделив её на две части: до и после. Спустя 16 минут команды вернулись на поле и продолжили выяснять, кто из них сильнее, к радости немногим более трёх тысяч воронежских болельщиков.

Обратимся к самой игре. И Павел Гусев, и Александр Побегалов не стали удивлять какими-то тактическими изысками, выбрав популярную формацию 4−2−3−1. У воронежцев группу атаки составляли Масимов и Ушаков, действовавшие на флангах, центральный нападающий Сердюк и действовавший под ним Каюмов. У гостей аналогично расположились Низамутдинов и Шайморданов (на флангах), действующий на острие Булия и поддерживающий его из глубины Земсков.

С первых минут воронежцы, как подобает хозяевам, забрали мяч под свой контроль и начали наседать на ворота Дмитрия Яшина. Первый момент в матче имел Каюмов: 6-му номеру сине-белых откатил мяч под удар оказавшийся первым на подборе Семёнов, а воспитанник московского «Спартак» пробил на исполнение — красиво, технично, но неточно. Уже через минуту Каюмов сполна реабилитировался. Банальный ввод мяч из аута завершился взятием ворот Яшина: Мустафин на Сердюка, тот сделал скидку дальше, в центр штрафной, Лях неудачно выбил мяч точно на ногу Масимову, который ассистировал Каюмову. Последний с разворота положил мяч в ближний угол ворот «Шинника"-1:0. Есть первый гол «Факела» в сезоне! Не обошлось и без рикошета от ноги Жестокова, но кого это теперь волнует?

Ярославцы, тяжело входившие в эту игру, медленно, но верно начали выравнивать игру. Однако тут в ход матча вмешалась погода, и матч был остановлен. После возобновления встречи характер происходящего на поле не изменился: гости продолжали прикладывать все усилия, чтобы изменить счёт на табло. Сначала подходы к воротам Фёдорова выглядели совсем бледно: слабый удар Булии в створ, несколько неопасных прострелов. Нетрудно было заметить, что наметился крен в атаках чёрно-синих на правый фланг, на котором действовал капитан «Шинника» Евгений Ятченко. Трижды крайний защитник совершал прострельные передачи в чужую штрафную, и это принесло свои плоды. На 30-й минуте Мустафин и Масимов не успели накрыть пас Ятченко, а Земсков опередил Осипенко и направил мяч мимо Фёдорова-1:1.

Вскоре вернуть хозяевам лидерство в счёте мог Масимов, но после передачи Каюмова мяч из-за обилия воды на поле предательски остановился перед азербайджанцем, выстрел которого был заблокирован. И всё-таки «Факел» сумел отличиться во второй раз ещё до перерыва. На 40-й минуте обновлённые воронежцы показали пример блестящего командного взаимодействия: трёхходовка Амбарцумян-Каюмов-Сердюк завершилась точным ударом последнего в касание в противоход Яшину-2:1!

Сразу после перерыва в составе гостей произошла замена: совсем не попавшего в игру Ляха сменил Нарылков. Стоит отметить, что вторая 45-минутка целиком и полностью осталась за «Шинником». Атаки чёрно-синих были незамысловаты, но оборона «Факела» всё чаще стала сбоить и даже трещать по швам. Раз за разом воронежцы проигрывали воздух в своей штрафной площади, что заставляло Фёдорова трудиться в поте лица. Голкипер сине-белых намертво взял два опасных удара Чистякова, но после срезки Осипенко и он бы не выручил — воронежцев в этом эпизоде спасла штанга.

Гол в ворота «Факела» назревал, и на 57-й минуте он случился. Доселе не слишком заметный Булия сыграл так, как и должен, замкнув прострельную передачу с правой бровки-2:2. Отметим и позиционную ошибку Хайманова, который был обязан прерывать этот пас. Защитник «огнеопасных», желая реабилитироваться, через несколько минут удивил своим дальнобойным залпом с 40 метров — Яшин не без труда парировал мяч в сторону. Повторный удар Хайманова был уже не столь успешен.

В оставшуюся треть игры ближе к успеху были гости. Действовавший без ошибок Фёдоров едва-едва не привёз третий гол, выпустив мяч из рук после мягкой подачи Булии — Самойлов не сразу сориентировался, и Фёдоров опередил футболиста «Шинника». Было достаточно дальних ударов, но все в «молоко». У «Факела» запомнилась лишь контратака, после которой многие схватились за голову — Каюмов имел шанс поставить точку в матче и оформить дубль, но до адресата пас Ушакова не дошёл…

Таким образом, «Факел» с помощью замен сбил порыв ярославцев и довёл матч до закономерной ничьи — 2:2. «Факел» порадовал своих поклонников неравнодушием, желанием биться и бороться, а «Шинник» наконец-то прервал серию без набранных очков в матчах с воронежцами. В общем, и у тех, и у других после этой игры есть ощущение сдержанного оптимизма, которое должно помочь дружинам Воронежа и Ярославля в будущих турах.

СТАТИСТИКА.

«ФАКЕЛ» (Воронеж) — «ШИННИК» (Ярославль) — 2:2 (2:1).

Голы: Каюмов, 4 (1:0), Земсков, 30 (1:1), Сердюк, 40 (2:1), Булия, 57 (2:2).

«Факел»: Фёдоров-4,5, Мустафин-3, Осипенко-3,5, Семёнов-3,5, Хайманов-3, Каюмов-5 (Мичуренков, 83−4), Масимов-4 (Шарифи, 57−3,5), Мануковский-4,5, Амбарцумян-4, Ушаков-4, Сердюк-4,5 (Лукьяновс, 80−4).

«Шинник»: Яшин-4,5, Чистяков-3,5, Жестоков-4, Ятченко-5, Самойлов-4, Земсков-4,5 (Камилов, 73−4), Дроздов-4, Шайморданов-4 (Крамаренко, 67−4), Лях-3 (Нарылков, 46−4), Щадин-4, Булия-4,5 (Лаук, 79-б/о).

Судья: Юрий Апонасенко (Москва) — 5.

Предупреждения: Осипенко, 59 — Жестоков, 90+3.

Удаление: нет.

Удары по воротам (в створ): 5 (4) — 10 (6).

Угловые: 2 — 5.

Голевые моменты: 2 — 4.

Лучшие игроки матча: Каюмов — Ятченко.

15 июля. Воронеж, Центральный Стадион Профсоюзов.3100 зрителей,+ 20 градусов, сильный дождь, гроза.