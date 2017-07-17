«Факел» — «Шинник». Никто не хотел утопать
Новый сезон ФНЛ добрался до Воронежа одним из последних.
Во 2-м туре
Вообще, серьёзная кадровая ротация не обошла стороной и «Шинник». Как пошутил главный тренер ярославцев Александр Побегалов на послематчевой
Непогода, которая никак не хочет отпускать центральную Россию, не обошла стороной и Воронеж. За час до начала игры в городе начался проливной дождь, который, правда, закончился к стартовому свистку москвича Юрия Апонасенко. Однако оказалось, что это лишь временное затишье перед настоящей бурей. В прямом смысле этого слова. В середине первого тайма ливень и ветер, поваливший практически все рекламные щиты на стадионе, вынудил арбитра принять волевое решение и увести команды в подтрибунное помещение. Впрочем, волевым решением назвать это сложно — скорее это была необходимость, так как дальше находиться на поле было невозможно.
Погодные катаклизмы самым непосредственном образом сказались на игре, разделив её на две части: до и после. Спустя 16 минут команды вернулись на поле и продолжили выяснять, кто из них сильнее, к радости немногим более трёх тысяч воронежских болельщиков.
Обратимся к самой игре. И Павел Гусев, и Александр Побегалов не стали удивлять
С первых минут воронежцы, как подобает хозяевам, забрали мяч под свой контроль и начали наседать на ворота Дмитрия Яшина. Первый момент в матче имел Каюмов: 6-му номеру
Ярославцы, тяжело входившие в эту игру, медленно, но верно начали выравнивать игру. Однако тут в ход матча вмешалась погода, и матч был остановлен. После возобновления встречи характер происходящего на поле не изменился: гости продолжали прикладывать все усилия, чтобы изменить счёт на табло. Сначала подходы к воротам Фёдорова выглядели совсем бледно: слабый удар Булии в створ, несколько неопасных прострелов. Нетрудно было заметить, что наметился крен в атаках
Вскоре вернуть хозяевам лидерство в счёте мог Масимов, но после передачи Каюмова мяч
Сразу после перерыва в составе гостей произошла замена: совсем не попавшего в игру Ляха сменил Нарылков. Стоит отметить, что вторая 45-минутка целиком и полностью осталась за «Шинником». Атаки
Гол в ворота «Факела» назревал, и на 57-й минуте он случился. Доселе не слишком заметный Булия сыграл так, как и должен, замкнув прострельную передачу с правой бровки-2:2. Отметим и позиционную ошибку Хайманова, который был обязан прерывать этот пас. Защитник «огнеопасных», желая реабилитироваться, через несколько минут удивил своим дальнобойным залпом с 40 метров — Яшин не без труда парировал мяч в сторону. Повторный удар Хайманова был уже не столь успешен.
В оставшуюся треть игры ближе к успеху были гости. Действовавший без ошибок Фёдоров
Таким образом, «Факел» с помощью замен сбил порыв ярославцев и довёл матч до закономерной ничьи — 2:2. «Факел» порадовал своих поклонников неравнодушием, желанием биться и бороться, а «Шинник»
СТАТИСТИКА.
«ФАКЕЛ» (Воронеж) — «ШИННИК» (Ярославль) — 2:2 (2:1).
Голы: Каюмов, 4 (1:0), Земсков, 30 (1:1), Сердюк, 40 (2:1), Булия, 57 (2:2).
«Факел»: Фёдоров-4,5, Мустафин-3, Осипенко-3,5, Семёнов-3,5, Хайманов-3, Каюмов-5 (Мичуренков, 83−4), Масимов-4 (Шарифи, 57−3,5), Мануковский-4,5, Амбарцумян-4, Ушаков-4, Сердюк-4,5 (Лукьяновс, 80−4).
«Шинник»: Яшин-4,5, Чистяков-3,5, Жестоков-4, Ятченко-5, Самойлов-4, Земсков-4,5 (Камилов, 73−4), Дроздов-4, Шайморданов-4 (Крамаренко, 67−4), Лях-3 (Нарылков, 46−4), Щадин-4, Булия-4,5 (Лаук, 79-б/о).
Судья: Юрий Апонасенко (Москва) — 5.
Предупреждения: Осипенко, 59 — Жестоков, 90+3.
Удаление: нет.
Удары по воротам (в створ): 5 (4) — 10 (6).
Угловые: 2 — 5.
Голевые моменты: 2 — 4.
Лучшие игроки матча: Каюмов — Ятченко.
15 июля. Воронеж, Центральный Стадион Профсоюзов.3100 зрителей,+ 20 градусов, сильный дождь, гроза.
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