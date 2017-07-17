Ведь очень сложно переоценить фактор родных стен, энергию и заряд эмоций, которые преданные болельщики без остатка отдают любимой команде. И кто же виноват, что «Ротор» волею судеб, а может и не дальновидностью областных чиновников, лишился этой самой поддержки.

Затяжная реконструкция СК «Зенит» привела к тому, что домашней ареной волгоградской команды, вплоть до конца августа, будет стадион «Центральный» г. Астрахань. Волей жребия первый «домашний» матч «Ротор» должен был провести против местного «Волгаря».

Игра сразу не задалась у номинальных хозяев поля. Ставка Валерия Есипова на атакующие действия не оправдалась, надежная оборона гостей в сочетании с высоким прессингом заставляли футболистов «Ротора» ошибаться раз за разом. Одна из таких ошибок привела к взятию ворот. Роман Акбашев перехватывает мяч после отвратительной передачи Мухаммата Султонова, проходит по центру поля и наносит плотный удар низом в правый от вратаря угол.

После пропущенного гола, волгоградские болельщики с удвоенной силой погнали свою команду вперёд. В одной из атак Михаил Бирюков подкараулил отскок внутри штрафной площади от нерасторопного центрального защитника «Волгаря», и с убойной позиции сравнял счёт.

После перерыва расстановка сил на поле значительно изменилась. «Волгарь» полностью взял инициативу в свои руки. Дмитрий Кабутов и Роман Акбашев, раз за разом заставляли содрогаться волгоградских болельщиков. Лишь один раз по-настоящему смог огрызнуться «Ротор», но Олег Николаев, находясь всего в нескольких метрах от ворот, наносит удар мимо.

Когда казалось, что логичным завершением матча станет ничья, произошел очередной несчастный случай. На 86-ой минуте «Волгарь» получил право исполнить штрафной удар с правого фланга. Подошедший к мячу Дмитрий Кабутов намеревался сделать навесную передачу в штрафную площадь, однако, мяч не задев никого из футболистов залетает в дальний угол ворот. Именно так родные стены помогли «Волгарю» одержать первую «гостевую» победу.

СТАТИСТИКА.

«РОТОР» (Волгоград) — «ВОЛГАРЬ» (Астрахань) — 1:2 (1:1).

Голы: Бирюков, 22 (1:1) — Акбашев, 11 (1:0), Кабутов, 86 (1:2).

«Ротор»: Гаврилов — 2, Пискунов — 2, Кузнецов — 2, Дранников — 2, Столяренко — 3, Замалиев — 3 (Киреев, 85 — б/о), Султонов — 2 (Николаев, 65 — 3), Сысуев — 2, Рылов — 3 (Борзых, 68 — 2, Крутов, 89 — б/о), Романенко — 2, Бирюков — 3.

«Волгарь»: Бучнев — 4, Таказов — 4,0, Степанов — 3,5, Григорьев — 3, Калинин — 4,5, Кабутов — 5, Дышеков — 4, Шалаев — 4 (Букия, 79 — б/о), Бабаев-4 (Сутормин, 67 — 3,5), Акбашев — 5 (Бабырь, 83 — б/о), Веркашанский — 3,5 (Машуков, 69 — 3,5).

Судья: А. Борисов (Самара) — 4.

Предупреждения: Замалиев, 54 — Дышеков, 20, Таказов, 35, Калинин, 70, Григорьев, 83.

Удаление: нет.

Удары, (в створ): 5 (1) — 13 (8)

Угловые: 4 — 3

Голевые моменты: 1 — 5.

Лучшие игроки матча: Бирюков — Кабутов.

15 июля. Астрахань, Стадион «Центральный». 1200 зрителей.