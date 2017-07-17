Итоги перемены мест: обзор 2-го тура Первенства ФНЛ

Прерванная серия.

До домашнего матча с «Томью» у приморской команды была незавидная серия из 16-ти не выигранных матчей. И где же было её прерывать, если не в игре с сегодняшней томской командой. На игру дальневосточники вышли с твёрдым намерением эту серию прервать. «Тигры» начали покусывать томичей с самого начала встречи. Уже на 5-й минуте Шафинскому пришлось проявлять всё своё мастерство, чтобы вытащить мяч из угла после удара Мязина. А в середине тайма счёт был открыт. Я бы назвал этот гол «имени Бажева». Амир получил мяч после ввода из аута. В жёсткой силовой борьбе обыграл двоих оборонцев томской команды, и транзитом через Килина, доставил мяч Мязину. Андрея тоже надо похвалить. Нападающий сумел подстроиться под неудобно летящий мяч, и пяткой переправил его в ворота. 1:0 — небольшое преимущество, но именно такое было в первом тайме у владивостокцев, причём по всем футбольным компонентам, начиная от собственных ошибок и заканчивая ударами по воротам. Итоговый счёт первой половины мог бы быть и крупнее, но Сасин в отчаянном подкате сумел ликвидировать выход один на один Носова. В начале второго тайма Бажев, по существу снял вопрос о победителе матча. Используя передачу Килина с правого фланга, Амир удвоил счёт в пользу своей команды. Поверить в то, что гости с такой игрой смогут отыграться, было сложно. А через полчаса Бажев отдал слева передачу на Гордиенко, и Руслан сделал счёт крупным. В принципе, «Томь» могла проиграть с таким же счётом, что и дома «Кубани», но комбинация Заерко — Хлебородов завершилась ударом последнего в перекладину, а Саная запорол удар с «точки». Итак, «Луч» вернувшись домой, сумел одержать первую победу в 2017 году, а томичи, как и в первом матче продолжили играть, кто в лес, кто по дрова. Сейчас сибирская команда для всех соперников «сладкая булочка», но набор игроков, а значит, усиление продолжается, остаётся дождаться, когда они станут, действительно, командой.

Два тура — одна победа.

За два тура у всех сибирских команд в активе только одна победа, и одержана она была в премьерном матче Аленичева в Красноярске. Победа, надо сказать, уверенная, хотя подавляющего преимущества у хозяев мы не увидели. Более того, в первые полчаса игра выглядела, практически, равной. Но случился стандарт у ворот гостей. Исаев подал с угла поля, Кичин сбросил, а Козлов головой отправил мяч в ворота, и как Обухов не старался, успел выгрести мяч только уже из ворот. Раздухарившийся Исаев, вместе со стряхнувшими груз ответственности партнёрами, начал терроризировать оборону гостей. И пусть не с первой попытки, но Алексею удалось, после передачи Иванова, просочится на рандеву с вратарём соперника. Обыграв его, полузащитник катнул мяч в пустые ворота. 2:0 перед перерывом — это уже существенно. Однако сразу после перерыва «Тюмень» напомнила, что мы смотрим всё же «сибирское дерби». На какое-то время гостям даже удалось перехватить инициативу. Контроль мяча и территориальное преимущество было на их стороне. Но, вот досада, до опасных моментов дело так и не доходило, ну не пускали их хозяева на ударные позиции. А когда показалось, что всё самое плохое для «львов» уже позади, «Тюмень» забила. Сработал их высокий прессинг. Перехват, мяч у Чудина, пас под удар Богатырёву, и, пожалуйста, вынимайте из нижнего угла. И вроде бы интрига возродилась, но более хозяева поля гостям ничего создать не позволили. А Камешс, забив третий гол, игру окончательно успокоил. И на поле, и на трибунах все поняли, что победа от красноярцев уже никуда не уйдёт. По итогам отметим такие факты. После первого матча в Питере «Енисей» из-за травм потерял 3-х игроков — Саркисова, Кутьина и Семакина. В игре с «Тюменью» ещё троих — Малояна, Васильева и Тена. А если ещё добавить к ним Харитонова, то красноярский «лев» у нас получается очень израненным. А далее у команды соперники покруче, да и игр на выезде поболее будет. Хочется сказать и об игре «Тюмени». Снова команде малости не хватило. И если в первом матче свой вклад в проигрыш внёс судья (тюменцы почти час играли в меньшинстве), то в Красноярске команде не хватило удачи и мастерства игроков.

Шапками не закидали.

В Дзержинске состоялось одно из многочисленных дерби тура — «волжское». Явный фаворит нашего чемпионата самарские «Крылья Советов» приехали за своей добычей в гости к «Олимпийцу». Приехали, как за должным, совершенно не считаясь с тем, что у команды есть характер, что игроки там пороху ФНЛ понюхавшие, и тренер не на общественных началах работает. Всё это «олимпийцы» продемонстрировали в своём первом матче с «Авангардом». Не стал исключением и матч с фаворитом. «Крылышки», как та ленивая щука, стояли, открыв рот, и ждали, когда еда сама туда заплывёт. Но нижегородцы не желали сдаваться, и навязали, не ожидавшим этого самарцам, борьбу на всех участках поля. Борьбу силовую, жёсткую, отчаянную, и преуспели в ней. Гости такого не ожидали, ведь даже в РФПЛ так биться им приходилось нечасто. Опасных моментов в матче было не густо, поэтому ничейный результат выглядит закономерным. Заработанный балл в игре с «Крыльями Советов», несомненно, плюс в копилку нижегородцам, а Тихонов, был вынужден извиняться перед болельщиками за безобразную игру своей команды.

Хотелось бы отметить работу комментатора трансляции матча. Новый сезон, новые команды, в лицо ещё не всех узнаёшь, к номерам надо привыкать. А тут такой подарок: все действия игроков с фамилиями. Спасибо!

Трудовая победа.

В прошлом году «Тамбов» был в том же положении, что и сейчас «Авангард». Дебютный матч на своём стадионе пришёлся на серьёзного соперника — хабаровский СКА. Теперь уже сами тамбочане выступали в Курске в роли такого серьёзного экзаменатора. И точно также, за счёт эмоций, азарта, рвения, бойцовских качеств верх взяли дебютанты. Помог «Авангарду» и быстрый гол, который уже на 5-й минуте соорудил новобранец Курска Нетфуллин. Мастерством игрока Бог не обидел, поэтому ничего удивительного в том, что он накрутил защитника и точно пробил в ближний угол, нет. Поведя в счёте, хозяева поля и не думали сбрасывать обороты, продолжали нагнетать обстановку у ворот соперника. Не всё, конечно, получалось, частенько атака съёживалась до очень узких размеров, но за счёт индивидуальных усилий игроков пробивная мощь от этого не уменьшалась. А что же «Тамбов»? Команда об атакующих действиях не забывала, но делала это как-то бесхитростно, настолько прямолинейно, что остановить их действия особого труда не составляло. Боевой характер матча предполагался ещё до его начала, также предполагалось, что выиграет тот, у кого будет крепче характер, кто этой победы будет больше желать. Стремление победить было больше у хозяев поля. И всё же весь матч в одном стиле курянам провести не удалось. Во втором тайме они откатились к своим воротам, и позволили «Тамбову» счёт сравнять. Колени у хозяев поля немного дрогнули, пошли моменты у их ворот. Гости решили курян дожать, были произведены замены, направленные на атаку, последовали перестановки на поле. Но, как известно, лучшее — враг хорошего. Передача Гурфова справа нашла Войнова в штрафной площадке гостей, удар головой, и снова впереди хозяева поля. Обменявшись в концовке игры опасными моментами, команды остались при своих. «Авангард» порадовал своих болельщиков первой победой в ФНЛ, а тамбовчанам во второй игре не удаётся набрать очки, и, самое главное, команда очень далека от своего, радующего глаз, весеннего футбола.

И у нас «Спартак» наверху таблицы.

Свою первую победу в год дебюта в чемпионате ФНЛ москвичи одержали, именно, над оренбуржцами. Тогда, забив со штрафного, спартаковцы выстояли под настойчивыми атаками гостей. В этот раз, по крайней мере так виделось со стороны, победа далась спартаковцам не в пример легче, хотя гости постоянно декларируют свою цель на сезон — вернуться в РФПЛ. Новый тренер «Оренбурга» пытается поставить команде новую игру, понятно, что это дело не одного дня, но пока мы не видим ни новой, ни остатков старой. Может, и не надо было разрушать до основания, а затем… Хозяева поля начали резво, и очень долго не подпускали гостей к мячу. Каждый год спартаковцы начинают новый чемпионат или следующий этап первенства в другом составе, но результаты команды не снижаются. Вот что значит системная подготовка резерва. Игрок, приходя в новую для себя спартаковскую команду, чувствует себя в ней, как «рыба в воде». И это позволяет коллективу использовать любую разбалансировку в команде соперника. Так произошло и на этот раз. Стоило гостям упустить у своих ворот спартаковского легионера Сакалу, как последовала передача с фланга Ломовицкого, и хозяева поля повели в счёте. И это был не единственный момент, который создали москвичи. Оренбуржцы пытались огрызаться, но это у них получалось как-то лениво, и не убедительно. За всю игру два удара Дюриша, не маловато для команды, претендующей на завоевание путёвки в высший класс.

У себя дома в гостях.

И снова «волжское дерби», на сей раз в Астрахани. Так уж получилось, что проводящий свои домашние игры на резервном стадионе в Астрахани «Ротор», стал хозяином поля в игре с «Волгарём». Матч ожидался напряжённым. В первом туре астраханцы не сумели дома, имея преимущество, забить «Факелу», а «Ротор» и вовсе крупно проиграл «Химкам». Таким образом, очки были нужны обеим командам. Однако соперники начали игру очень осторожно, стараясь сыграть, как можно внимательнее и точнее. И если бы не ошибка волгоградца Кузнецова, сделавшего неточный поперечный пас, возможно, мы бы забитого гола ждали долго. Но что случилось, то случилось, Акбашев точно пробил с линии штрафной в нижний угол. Гол взбодрил номинальных хозяев поля. Они провели несколько атак, а забили после ошибки защитников «Волгаря», которые не разобрались в собственной штрафной, и позволили Бирюкову пробить с близкого расстояния. После того, как счёт сравнялся, команды снова основное внимание сосредоточили на обороне. Полумоменты создавались, а с дальними ударами, иногда легко, иногда с трудом, справлялись вратари. Наверное, игра так бы и завершилась вничью, но удача вновь улыбнулась астраханцам. Всё-таки это было их поле, и «родные стены» им помогли. За 4 минуты до конца встречи Кабутов то ли подавал в штрафную, то ли действительно закручивал в ворота, но мяч, скользнув по мокрому газону, залетел в ворота. В итоге, волгоградцы вновь остались без очков, хотя уже и не были такими растерянными, как в игре первого тура. А «Волгарь» в двух играх набрал 4 очка, и теперь снова будет играть в Астрахани.

Логичный результат.

Фаворитом в матче «Балтика» — «Сибирь», несомненно, был калининградский клуб. Учитывая, что в первом туре команды показали диаметрально противоположные результаты, балтийцы выглядели лидерами вдвойне. Смущало только одно обстоятельство: в прошлом сезоне команда, уже при Черевченко, раз за разом демонстрировала, что позиционная атака — это не её хлеб. На чужом поле это был один коллектив, на родном стадионе тот же, но только по именам игроков. И если этот недостаток калининградцы не сумели преодолеть и в этом сезоне, то это давало шанс сибирякам. По первым минутам, казалось, что вот-вот хозяева поля гостей сомнут, но ни Себаи, ни Свежов в цель не попали. И как оказалось, это всё, причём в исполнении обеих команд. Стало понятно, что пробить брешь в сцементированной обороне «Сибири», балтийцам будет чрезвычайно сложно. Второй тайм этого положения не изменил. Более того положение калининрадцев, после удаления Касьяна, стало только хуже. Территориальный перевес «Балтика» имела и в меньшинстве, но не более того. А в концовке дважды могла и пропустить, но блестяще сыграл Помазан, ликвидировав два выхода один на один. Вот и получилось, что в матче, в котором одна команда стремилась изменить начальный результат, а другая, как минимум его сохранить, преуспела вторая.

Матч состоится в любую погоду.

Об этой надписи на старых футбольных афишах и программках заставила вспомнить игра в Воронеже. После того, как «Факел» повёл в счёте (гол исполнил Каюмов), в игру вмешалась непогода: дождь, град и сильнейший ветер вынудили арбитра встречи на время проведение встречи отложить, и отправить команды по раздевалкам. Через 16 минут соперники появились на поле, и продолжили выяснять отношения. Перед игрой фаворитом считался «Шинник», но воронежские футболисты очень хотели «показаться» своей публике, и отдавали игре все силы. И всё же не устояли, позволили Земскову результат выровнять. «Огнеопасные» нашли в себе силы в концовке первого тайма в очередной раз выйти вперёд. Но на второй тайм сил у хозяев поля не хватило, в его начале Булия счёт сравнял, да и в дальнейшем у ворот Фёдорова опасности было больше. Но на том соперники и разошлись. Для волжан эта боевая ничья стала определённым шагом вперёд после четырёх поражений Воронежу подряд, а сами воронежцы, думаю, получили огромное моральное удовлетворение, и показали, как не правы те, кто ставит на команде крест. Да, в этом году не будет таких амбиций, но влюбить в себя воронежских болельщиков она должна. Без боя «Факел» не сдаётся никому, и проигрыши отсутствуют.

Неожиданный лидер.

Таким после игр второго тура стали подмосковные «Химки». И если победа над «Ротором», пусть и крупная, вряд ли кого-то удивила, то три очка, заработанные в Краснодаре, мало кто прогнозировал. А химчане взяли и удивили. Удивили они своей игрой и хозяев поля. Похоже, кубанцы не ожидали от подмосковных футболистов такой прыти, и такого высокого прессинга в их исполнении. В центре поля всё было настолько плотно закупорено, что ни о каком быстром переходе от обороны в атаку хозяева поля и думать не могли. Им могли помочь длинные или средние передачи в свободные зоны, но в этой игре краснодарцы с ними «не дружили». И только когда гости немного устали, «Кубань» смогла немного выправить положение, и стала походить на действительного хозяина поля. Но к возникающим моментам кубанцы отнеслись без должной собранности, а где-то химчан выручил и вратарь. Зато свой момент гости использовали очень эффективно. Последовал «черпачок» от Батова, и Кузьмин переиграл и вратаря и защитников хозяев поля. Теперь «Химкам» было что терять, и они старались в оставшееся время результат сохранить, к тому же и «Кубань» старалась навалиться на их ворота. Однако вспомнить что-то опасное, кроме удара Маркова, крайне сложно. А в этом моменте выручил вратарь. Так и стали «Химки» второй командой, сумевшей одержать в двух матчах две победы. Завтра у нас может появиться и третья команда, сумевшая на старте первенства набрать 6 очков. Представляете верхнюю часть турнирной таблицы: 1. «Химки», 2. «Спартак-2», 3. «Динамо СПб». Умереть — не встать.

Вот вам и дебютант.

Заключительный матч 2 тура снова оказался дерби, на этот раз «питерским». «Зенит-2» принимал дебютантов «Динамо СПб». Встреча обещала стать знаковой для команд и болельщиков города. Ведь прошло больше 20 лет, когда состоялось последнее «питерское дерби». Да и обыграть соперника для обоих клубов было крайне принципиально. И всё же, предпочтение отдавалось динамовцам, которые и поопытнее, да к тому же и в первом туре показали, что могут играть против любого соперника. Недаром перед ними пал «Енисей». Динамовцы и начали встречу с позиции силы, пытаясь быстренько решить вопрос о победителе. Поначалу им всё удавалось, но затем и зенитовцы показали, что не «лыком шиты». Пошла встречная открытая игра, на радость собравшимся болельщикам. Моменты возникали то у одних ворот, то у других. Первый тайм пролетел совсем незаметно. А на второй минуте второй половины игры «Динамо» забило. Кулишев в касание перебросил Бабурина. Всё оставшееся время «Зенит-2» пытался счёт сравнять, но Генералов и защитники этого не допустили. И вот оно, динамовцы в тройке лидеров, а Давыдов с командой во второй игре без набранных очков.