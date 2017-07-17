Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/30404647/
17 июля 2017, 5:39 | Футбол: Первый дивизион | Сибирское агентство новостей - Красноярск

«Енисей» одержал первую победу при Аленичеве, обыграв «Тюмень»

Голами отметились Андрей Козлов, Алексей Исаев и Владимир Камеш.

Футболисты «Енисея» переиграли «Тюмень» в рамках 2 тура первенства ФНЛ. Матч прошел 15 июля на поле манежа «Футбол-Арена Енисей».

Хозяева открыли счет в середине первого тайма — на 28-й минуте Андрей Козлов головой замкнул навес от Валерия Кичина. Спустя 11 минут Алексей Исаев удвоил счет, красиво переиграв вратаря гостей в штрафной. Для 21-летнего воспитанника красноярского футбола этот гол стал первым после возвращения в «Енисей» — напомним, права на молодого полузащитника принадлежат «Зениту».

Гости попытались отыграться и сумели сократить отставание до минимума — на 70-й минуте Альберт Богатырев забил гол ударом из-за пределов штрафной. Однако точку в матче поставили «красно-синие» — на 80-й минуте Владимир Камеш переиграл несколько защитников и вратаря, после чего отправил мяч в ворота. В итоге «Енисей» победил со счетом 3:1.

Победу омрачили травмы ведущих игроков команды. Из-за повреждений поле еще в первом тайме покинули Артур Малоян и Максим Васильев. Вышедший вместо Малояна Петр Тен также не смог доиграть матч до конца из-за травмы, уступив свое место Михаилу Комкову.

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев рассказал журналистам о состоянии травмированных футболистов. Также он поздравил команду с победой.

«Хотелось бы поздравить ребят с победой и поблагодарить их за целеустремленность, высочайшую самоотдачу, желание победить после проигранной первой игры в Санкт-Петербурге. Также хочу поздравить болельщиков «Енисея» — они молодцы. Немножко этот матч омрачили травмы. Насколько мне известно, повреждения Малояна и Васильева достаточно серьезные, у Тена ушиб.

В целом, считаю, провели неплохую игру, но можем играть лучше. Нужно прибавлять, видно, что первые 20−30 минут волновались, много потерь было необязательных, но смогли первыми забить очень нужный гол, потом последовал второй мяч. Во втором тайме стали играть по счету. В целом, вполне закономерная победа нашей команды, — сказал Аленичев.

Согласно официальным данным ФНЛ, на матч пришли 2300 зрителей. Игру посетил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

Победа над «Тюменью» стала первой для Дмитрия Аленичева в качестве наставника «Енисея». Напомним, в первом туре красноярцы уступили «Динамо» СПб (1:2).

Следующий матч «красно-синие» сыграют 22 июля в Новосибирске, где их соперником станет «Сибирь». Ближайшая домашняя игра намечена на 26 июля, когда «Енисей» встретится с «Оренбургом».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

«Зенит-2» минимально проиграл «Динамо» СПб

«Зенит-2» минимально проиграл «Динамо» СПб

«Зенит-2» уступил санкт-петербургскому «Динамо» в матче второго тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский МСА» и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Александра Точилина.
Еще 7 новостей  Все новости
17 Июля

В Козульке мужчина украл у своей знакомой сувенирную саблю

В центре Красноярска пожарные вынесли из горящего дома газовый баллон

Синоптики обещают красноярцам ливни и грозы