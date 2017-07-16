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16 июля 2017, 20:16 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Зенит-2» минимально проиграл «Динамо» СПб

«Зенит-2» уступил санкт-петербургскому «Динамо» в матче второго тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский МСА» и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Александра Точилина.

Единственный гол в самом начале второй половины игры забил полузащитник Артём Кулишев.

«Зенит-2», не набравший в стартовых матчах сезона ни одного очка, в следующем туре на выезде сыграет с «Тюменью». «Динамо» (6 очков) в третьем туре первенства на своём поле примет воронежский «Факел».

16.07.2017 18:00 основной раунд: 2-й тур МСА Петровский
Зенит-2 0:1 Динамо СПб
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Анатолий Давыдов Александр Точилин
Голы
32 Артем Кулишев 48′
Составы
Егор Бабурин 71
51′ Сергей Зуйков 27
Данил Круговой 56
Илья Зуев 58
Сергей Бугриев 59
88′ Виталий Горулев 46
Николай Прудников 32
67′ Василий Запрягаев 39
Даниил Лесовой 64
64′ Владислав Сиротов 37
Александр Еловских 98
86′ Илья Камышев 97
Никита Андреев 67
89′ Станислав Крапухин 36
Александр Некрасов 78
1 Егор Генералов 90+1′
2 Алексей Житников
20 Игорь Юрганов
25 Андрей Бычков
26 Игорь Чернышов
7 Евгений Песегов 68′
32 Артем Кулишев
5 Сандро Цвейба 77′
18 Михаил Козлов
90 Иван Соловьев 90′ 90′
4 Олег Бабенков
9 Михаил Маркосов 72′
93 Андрей Батютин
13 Александр Коротаев 59′
10 Максим Барсов
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Лаша Верулидзе (Владикавказ, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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