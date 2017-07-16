«Зенит-2» минимально проиграл «Динамо» СПб
«Зенит-2» уступил
санкт-петербургскому «Динамо» в матче второго тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский МСА» и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Александра Точилина.
Единственный гол в самом начале второй половины игры забил полузащитник Артём Кулишев.
«Зенит-2», не набравший в стартовых матчах сезона ни одного очка, в следующем туре на выезде сыграет с «Тюменью». «Динамо» (6 очков) в третьем туре первенства на своём поле примет воронежский «Факел».
|16.07.2017 18:00
|основной раунд: 2-й тур
|МСА Петровский
|Зенит-2
|0:1
|Динамо СПб
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Анатолий Давыдов
|Александр Точилин
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Лаша Верулидзе (Владикавказ, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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