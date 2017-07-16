«Луч-Энергия» разгромил «Томь» со счетом 3:0

«Луч-Энергия» разгромил «Томь» в матче второго тура Футбольной национальной лиги, сообщается на сайте футбольного клуба.

Томичи приехали во Владивосток после поражения в стартовой игре против «Кубани». Хозяевам в свою очередь нужно было прервать антирекордную серию в 16 безвыигрышных матчей. Игра получилась упорной.

В середине первого тайма счет открыл Андрей Мязин, переправив мяч пяткой в ближний угол. В начале второго тайма Амир Бажев с убойной позиции увеличил преимущество своей команды. А затем Руслан Гордиенко закрепил успех — 3:0.