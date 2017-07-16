«Луч-Энергия» — «Томь»: Владивосток открывает сезон победой
Зрелищный матч увидели зрители стадиона «Динамо», которые пришли в этот жаркий, летний день поддержать свою команду. Свои не подкачали. «Луч» образца 2017/2018, начал домашнюю презентацию с большой победы.
С первых минут встречи «синие», а именно в такой экипировке предстал перед глазами публики обновлённый «Луч», начали проверку на прочность Юрия Шафинского. Уже на десятой минуте встречи томскому голкиперу удалось «вытащить» первый залп в исполнении Андрея Мязина. Однако, в середине первого тайма, Амир Бажев протащил мяч вдоль штрафной площади «Томи» и отдал голевой пас на явно изголодавшегося по игре Андрея Мязина, которому ударом пяткой удалось зрелищно поразить ворота сибирской команды.
Позже, на
Выход из раздевалки хозяева отметили ярким проходом Антона Килина и точным ударом Амира Бажева, установившего счёт 2:0 уже на сорок восьмой минуте. Если до перерыва гости пытались показать хоть
Молодые и горячие до игры подопечные Петракова, себя ещё явно проявят, но неделю назад их не хватило на бастующую «Кубань», а сегодня на жаждущий победить «Луч». Команда из Владивостока, не знала вкуса побед с 19 ноября 2016 года (когда дома, во Владивостоке, был побеждён «Шинник» — 1:0). Сегодня, это должно было случиться. Подопечных Константина Емельянова прорвало, ребята поймали кураж, которым грех было не воспользоваться. Уже на семьдесят восьмой минуте очередной сольный проход совершает Амир Бажев, простреливает вдоль ворот и имеет все шансы на дубль, но в итоге делает голевую передачу, на замыкающего сей момент Руслана Гордиенко — 3:0.
Всё шло к тому, что на девяностой минуте «Луч» должен был класть четвёртый снаряд в ворота Шафинского, но после удара Ивана Хлебородова, мяч
СТАТИСТИКА.
«ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» (Владивосток) — «ТОМЬ» (Томск) — 3:0 (1:0).
Голы: Мязин, 23; Бажев, 48; Гордиенко, 78.
Нереализованный пенальти: Саная, 90 (вратарь).
«Луч-Энергия»: Котляров — 5, Тихий — 4, Стешин — 5, Соблиров — 5, Насадюк — 5 (Марченко, 66 — 4), Килин — 5, Пономаренко — 4, Маляка — 5, Носов — 4 (Гордиенко, 59 — 5), Мязин — 5 (Хлебородов, 77 — 4), Бажев — 5 (Заерко, 84 — б/о).
«Томь»: Шафинский — 4, Митерев — 3, Сасин — 3, Соболев — 3, Деобальд — 3,5, Каретник — 3 (Саная, 46 — 3), Кудряшов — 3, Войдель — 4 (Большунов, 82 — б/о), Соколов — 3 (Салахутдинов, 46 — 3), Петраков — 3 (Макурин, 68 — 3), Герасимов — 3.
Предупреждения: нет — Соколов, 17, Сасин, 40, Войдель, 49, Салахутдинов, 77.
Главный судья: Олег Соколов (Саратов) — 4.
Удары (в створ): 12 (5, 1 перекладина) — 5 (3)
Опасные моменты: 4 — 2
Угловые: 4 — 1
Фолы: 13 — 11.
Лучшие игроки: Бажев — Шафинский
15 июля, Владивосток. Стадион «Динамо», 2350 зрителей.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter