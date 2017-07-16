Луч-Энергия

С первых минут встречи «синие», а именно в такой экипировке предстал перед глазами публики обновлённый «Луч», начали проверку на прочность Юрия Шафинского. Уже на десятой минуте встречи томскому голкиперу удалось «вытащить» первый залп в исполнении Андрея Мязина. Однако, в середине первого тайма, Амир Бажев протащил мяч вдоль штрафной площади «Томи» и отдал голевой пас на явно изголодавшегося по игре Андрея Мязина, которому ударом пяткой удалось зрелищно поразить ворота сибирской команды.

Позже, на пресс-конференции, Валерий Петраков скажет о том, что первый тайм в исполнении «Томи» ему не понравился. После забитого мяча, хозяева вдохновились и имели все шансы на увеличение счёта ещё до перерыва, но буквально перед самым свистком, «Лучу» немного не повезло.

Выход из раздевалки хозяева отметили ярким проходом Антона Килина и точным ударом Амира Бажева, установившего счёт 2:0 уже на сорок восьмой минуте. Если до перерыва гости пытались показать хоть что-то, то после того как «Луч» забил второй мяч, «Томь» стала играть так, как позволял играть соперник.

Молодые и горячие до игры подопечные Петракова, себя ещё явно проявят, но неделю назад их не хватило на бастующую «Кубань», а сегодня на жаждущий победить «Луч». Команда из Владивостока, не знала вкуса побед с 19 ноября 2016 года (когда дома, во Владивостоке, был побеждён «Шинник» — 1:0). Сегодня, это должно было случиться. Подопечных Константина Емельянова прорвало, ребята поймали кураж, которым грех было не воспользоваться. Уже на семьдесят восьмой минуте очередной сольный проход совершает Амир Бажев, простреливает вдоль ворот и имеет все шансы на дубль, но в итоге делает голевую передачу, на замыкающего сей момент Руслана Гордиенко — 3:0.

Всё шло к тому, что на девяностой минуте «Луч» должен был класть четвёртый снаряд в ворота Шафинского, но после удара Ивана Хлебородова, мяч каким-то чудом угодил в перекладину томских ворот и о чудо, госпожа Фортуна, на мгновение-другое повернулась лицом к «Томи». В ответной атаке гости зарабатывают право на пенальти. Однако уверенная игра Александра Котлярова, не позволяет Анзору Саная даже чуть-чуть подпортить праздник приморской команды.

СТАТИСТИКА.

«ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» (Владивосток) — «ТОМЬ» (Томск) — 3:0 (1:0).

Голы: Мязин, 23; Бажев, 48; Гордиенко, 78.

Нереализованный пенальти: Саная, 90 (вратарь).

«Луч-Энергия»: Котляров — 5, Тихий — 4, Стешин — 5, Соблиров — 5, Насадюк — 5 (Марченко, 66 — 4), Килин — 5, Пономаренко — 4, Маляка — 5, Носов — 4 (Гордиенко, 59 — 5), Мязин — 5 (Хлебородов, 77 — 4), Бажев — 5 (Заерко, 84 — б/о).

«Томь»: Шафинский — 4, Митерев — 3, Сасин — 3, Соболев — 3, Деобальд — 3,5, Каретник — 3 (Саная, 46 — 3), Кудряшов — 3, Войдель — 4 (Большунов, 82 — б/о), Соколов — 3 (Салахутдинов, 46 — 3), Петраков — 3 (Макурин, 68 — 3), Герасимов — 3.

Предупреждения: нет — Соколов, 17, Сасин, 40, Войдель, 49, Салахутдинов, 77.

Главный судья: Олег Соколов (Саратов) — 4.

Удары (в створ): 12 (5, 1 перекладина) — 5 (3)

Опасные моменты: 4 — 2

Угловые: 4 — 1

Фолы: 13 — 11.

Лучшие игроки: Бажев — Шафинский

15 июля, Владивосток. Стадион «Динамо», 2350 зрителей.