Нижегородский ФК «Олимпиец» сыграл вничью во II туре первенства ФНЛ
Нижегородский ФК «Олимпиец» сыграл вничью во II туре первенства ФНЛ. Об этом сообщается на официальном сайте клуба 15 июля 2017 года.
Встреча с самарскими «Крыльями Советов», которая 15 июля прошла на стадионе «Химик» в Дзержинске, завершилась ничьей 0−0. Для «Олимпийца» эта ничья стала второй со старта сезона.
В первом туре первенства ФНЛ нижегородцы на своем поле разошлись миром с курским «Авангардом» 2:2. Таким образом, после двух туров в активе ФК «Олимпиец» два набранных очка. С этим показателем команда под управлением Николая Писарева занимает 12 место в турнирной таблице ФНЛ.
В третьем туре «Олимпиец» проведет свою первую выездную встречу. 22 июля нижегородцы в Томске сыграют с «Томью».
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