Нижегородский ФК «Олимпиец» сыграл вничью во II туре первенства ФНЛ

Встреча с самарскими «Крыльями Советов», которая 15 июля прошла на стадионе «Химик» в Дзержинске, завершилась ничьей 0−0. Для «Олимпийца» эта ничья стала второй со старта сезона.

В первом туре первенства ФНЛ нижегородцы на своем поле разошлись миром с курским «Авангардом» 2:2. Таким образом, после двух туров в активе ФК «Олимпиец» два набранных очка. С этим показателем команда под управлением Николая Писарева занимает 12 место в турнирной таблице ФНЛ.

В третьем туре «Олимпиец» проведет свою первую выездную встречу. 22 июля нижегородцы в Томске сыграют с «Томью».