Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/30398527/
16 июля 2017, 20:15 | Футбол: Первый дивизион | НИА-Нижний Новгород

Нижегородский ФК «Олимпиец» сыграл вничью во II туре первенства ФНЛ

Нижегородский ФК «Олимпиец» сыграл вничью во II туре первенства ФНЛ. Об этом сообщается на официальном сайте клуба 15 июля 2017 года.

Встреча с самарскими «Крыльями Советов», которая 15 июля прошла на стадионе «Химик» в Дзержинске, завершилась ничьей 0−0. Для «Олимпийца» эта ничья стала второй со старта сезона.

В первом туре первенства ФНЛ нижегородцы на своем поле разошлись миром с курским «Авангардом» 2:2. Таким образом, после двух туров в активе ФК «Олимпиец» два набранных очка. С этим показателем команда под управлением Николая Писарева занимает 12 место в турнирной таблице ФНЛ.

В третьем туре «Олимпиец» проведет свою первую выездную встречу. 22 июля нижегородцы в Томске сыграют с «Томью».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

«Зенит-2» минимально проиграл «Динамо» СПб

«Зенит-2» минимально проиграл «Динамо» СПб

«Зенит-2» уступил санкт-петербургскому «Динамо» в матче второго тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский МСА» и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Александра Точилина.
Еще 7 новостей  Все новости