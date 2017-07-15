«Химки» обыграли на выезде «Кубань» в матче первенства ФНЛ

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Встреча, прошедшая в субботу в Краснодаре, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в матче забил Илья Кузьмичев, отличившийся на 53-й минуте.

«Химки» вместе со «Спартаком-2» остаются единственными командами в ФНЛ, которые не потеряли очков после двух туров первенства нового сезона (санкт-петербургское «Динамо», одержавшее победу в первом туре, свой второй матч в первенстве проведет в воскресенье против команды «Зенит-2»).