«Химки» обыграли на выезде «Кубань» в матче первенства ФНЛ
МОСКВА, 15 июл —
Р-Спорт. Подмосковные «Химки» одержали выездную победу над краснодарской «Кубанью» в матче второго тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, прошедшая в субботу в Краснодаре, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в матче забил Илья Кузьмичев, отличившийся на 53-й минуте.
«Химки» вместе со «Спартаком-2» остаются единственными командами в ФНЛ, которые не потеряли очков после двух туров первенства нового сезона (санкт-петербургское «Динамо», одержавшее победу в первом туре, свой второй матч в первенстве проведет в воскресенье против команды «Зенит-2»).
Главные тренеры
|Евгений Калешин
|Олег Стогов
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Артем Чистяков (Азов, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter