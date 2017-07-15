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15 июля 2017, 21:51 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

«Химки» обыграли на выезде «Кубань» в матче первенства ФНЛ

МОСКВА, 15 июл — Р-Спорт. Подмосковные «Химки» одержали выездную победу над краснодарской «Кубанью» в матче второго тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Химки обыграли на выезде Кубань в матче первенства ФНЛ - Фото Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу в Краснодаре, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в матче забил Илья Кузьмичев, отличившийся на 53-й минуте.

«Химки» вместе со «Спартаком-2» остаются единственными командами в ФНЛ, которые не потеряли очков после двух туров первенства нового сезона (санкт-петербургское «Динамо», одержавшее победу в первом туре, свой второй матч в первенстве проведет в воскресенье против команды «Зенит-2»).

15.07.2017 19:00 Зрители 3518 основной раунд: 2-й тур Кубань
Кубань 0:1 Химки
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Евгений Калешин Олег Стогов
Голы
11 Илья Кузьмичев 53′
Составы
Юрий Дюпин 22
Александр Клещенко 14
Николай Марков 23
Азат Байрыев 28
Роман Бугаев 43
Владимир Лобкарев 77
56′ Денис Якуба 6
18′ Никита Маляров 10
Игорь Коновалов 72
Владимир Обухов 20
75′ Игорь Пономарев 78
Ильмир Нурисов 90
18 Вячеслав Исупов
4 Айдар Лисинков
5 Алексей Шумских 16′
6 Никита Лапин
25 Диего Малания
27 Кирилл Заика
19 Денис Талалай
7 Максим Батов 63′
77 Иван Беликов
14 Николай Тюнин 19′
23 Батрадз Кокоев
11 Илья Кузьмичев 67′
99 Александр Радченко
37 Федор Дворников 83′
17 Евгений Алферов
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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