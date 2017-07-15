Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/30397556/
15 июля 2017, 22:26 | Футбол: Первый дивизион | РИА "Воронеж"

Ливень прервал матч «Факела» с «Шинником» в Воронеже

Сильный дождь с градом остановил футбольный матч между «Факелом» и ярославским «Шинником» в Воронеже в 18:20 субботы, 15 июля.

Игру прервали на 16-й минуте, когда счет был 1:0 в пользу сине-белых (гол забил Дмитрий Каюмов).

Команды с судьями отправились в подтрибунное помещение. Болельщики столпились под верхним ярусом стадиона, надеясь, что матч возобновится.

Инспектор РФС и делегат матча вышли на поле, чтобы решить, можно ли продолжать игру на залитом газоне. Спустя 15 минут делегат решил продолжить матч.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
14 июня

Воронежский суд отстранил Павла Пономарева от должности главы Хохольского района

Глава управления налоговой службы по Воронежской области покинул пост

В Воронеже успешно протестировали электронные больничные