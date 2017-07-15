Ливень прервал матч «Факела» с «Шинником» в Воронеже
Сильный дождь с градом остановил футбольный матч между «Факелом» и ярославским «Шинником» в Воронеже в 18:20 субботы, 15 июля.
Игру прервали на 16-й минуте, когда счет был 1:0 в пользу
Команды с судьями отправились в подтрибунное помещение. Болельщики столпились под верхним ярусом стадиона, надеясь, что матч возобновится.
Инспектор РФС и делегат матча вышли на поле, чтобы решить, можно ли продолжать игру на залитом газоне. Спустя 15 минут делегат решил продолжить матч.
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