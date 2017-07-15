«Луч-Энергия» разгромил «Томь» и набрал первые очки в ФНЛ

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Встреча проходила во Владивостоке на стадионе «Динамо» и завершилась со счётом 3:0.

В середине первого тайма Андрей Мязин вывел «Луч-Энергию» вперёд. В дебюте второго тайма Амир Бажев удвоил преимущество хозяев. На 78-й минуте Руслан Гордиенко забил третий мяч в ворота «Томи».

В первом туре Футбольной национальной лиги обе команды потерпели поражения. Сейчас в активе «Луча-Энергии» три очка, у «Томи» 0 баллов.