Проклятый старый дом. Почему нам далеко до футбольной страны

«Динамо» из Санкт-Петербурга объявило о том, что следующие четыре домашних матча команды пройдут не на заявленной ими в качестве домашней малой арене «Петровского», а в Великом Новгороде. Официальная причина — обращение МВД, при этом совсем не факт, что по прошествии этих четырёх матчей «Динамо» вернётся в Санкт-Петербург.

Нижегородский «Олимпиец» проведёт домашние игры этого сезона не в своём городе, а в Дзержинске. Официальная причина — реконструкция стадиона к чемпионату мира — 2018.

Ярославский «Шинник» вернётся домой в лучшем случае в сентябре, а сейчас проводит номинально домашние матчи в посёлке Караваево Костромской области. Официальная причина — реконструкция стадиона к чемпионату мира — 2018.

Волгоградский «Ротор» первые девять туров сезона проведёт на выезде и лишь в конце августа сыграет дома. Официальная причина — стадион не готов к проведению матчей ФНЛ.

Это лишь хроника самого начала сезона. Чем ближе будут холода, тем веселее будут переносы. Большего абсурда, чем домашний матч «Луча-Энергии» в три часа ночи по владивостокскому времени (встреча с «Динамо» прошла вместо Владивостока в Химках), добиться будет сложно, но ФНЛ обязательно постарается, я обещаю.

В связи с этим у меня несколько вопросов. Первый, самый главный и тот, который когда-нибудь всё же сведёт меня с ума: как вообще команды с отсутствием главной сосиааляющей инфраструктуры вообще допускаются до сезона? У команды не готов стадион, как она может играть? Тренироваться? Не нужно говорить, что так получилось перед чемпионатом мира. Проблемы с домашними полями возникают у всех, и они не решатся, если их игнорировать.

Вот пример. Два года назад я побывал на стадионе в Твери, написал оттуда текст с огромным количеством фотографий, из которых понятно, что на стадионе «Химик» не просто нельзя — опасно играть в футбол. После этого местная пресса сообщила, что РФС и ПФЛ прижали «Волгу» по поводу домашней арены — вроде как стадион не должны были аттестовать. Что в итоге? В итоге «Волга» продолжила играть на разваливающемся «Химике» ещё два сезона — вплоть до своей счастливой и неминуемой смерти.

Факт, что стадионы в Ярославле и Волгограде — те, что примут даже не сам чемпионат мира, а тренировки команд, — с профессиональной точки зрения попросту непригодны. Проводить на них матчи можно только в том случае, если допускающая организация залепит глаза скотчем — это и происходит. Плевать, что ваш дом старый — мэр города разрешает пожить в нём ещё. Сюрреализм? Только не в России.

Второй вопрос. В Волгограде проживает 1,1 млн человек, в Нижнем — 1,3 млн, в Санкт-Петербурге — 5,3 млн человек. Правильно я понимаю, что в городах с таким населением нашлось не более одного (не считая строящихся к ЧМ) стадиона, удовлетворяющего даже самым толерантным требованиям российского футбола? Почему в Санкт-Петербурге сразу пять команд из профессиональных лиг вынуждены занимать один, пусть и разделенный на две арены «Петровский»? Если я всё понимаю правильно, то какой смысл был заводить команды хоть с какими-то нелюбительскими амбициями без инфраструктуры? «Олимпиец» образован два года назад, «Ротор» и «Динамо» в нынешнем виде — тоже совершенно новые проекты. Почему новые проекты строятся с вершины (профессиональной команды), а не с фундамента (стадиона, базы, школы)? Эти вопросы близки к риторическим, потому что когда их задаёшь в лоб, чаще всего слышишь: «Ну вы же всё понимаете…». Все всё понимают. Где дела? Где регламентирование деятельности нового профессионального проекта?

И третий вопрос. Как можно вести всерьёз разговоры о заработке клубов, если у них такие стадионы, а матчевые дни — основная доля доходов клубов в лигах без сумасшедших ТВ-прав? Кто пойдёт на такие стадионы? Мы любим ссылаться на СССР и тогдашнюю посещаемость матчей (она была действительно крутой), но на тот момент это были и современные стадионы, а конкуренции с телевидением и Интернетом ещё не предвиделось. Сейчас времена драматично изменились, а стадионы и активити-зоны вокруг них остались на уровне 70-х. Даже простейшие шашлычные на территории стадионов не приносят клубу денег, а значит у клуба нет и стимула развивать зону околоматчевой активности.

Естественно, в таких застывших в прошлом условиях ни о какой хорошей посещаемости речи нет. Тем более если вообще играешь домашние матчи по факту на выезде. 600 зрителей на «Шиннике» и 700 — на «Волге» — учтите, что эти цифры ещё и традиционно слегка завышены (и это тоже привет из прошлого. Бороться нужно за каждого пришедшего и считать каждого пришедшего на стадион).

Важно понять простую вещь. Мы нефутбольная страна не потому, что наша сборная живёт между режимом «облажались» и «уф, в этот раз пронесло, значит через три дня можно облажаться». Мы нефутбольная страна не потому, что у нас полтора футболиста, которые могли бы усилить один из 15−20 европейских топ-клубов. Мы нефутбольная страна даже не потому что средняя посещаемость ФНЛ и ПФЛ вгонит в депрессию даже блаженного. Всё это — следствие, та самая вершина, которая остаётся без фундамента.

А фундамент — в ужасной инфраструктуре, старых стадионах, устаревших базах и непригодных условиях для подготовки юных футболистов. Бетон фундамента раскрошился в песок, а на песке не вырастут цветы.

Антон Михашенок