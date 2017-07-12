Проклятый старый дом. Почему нам далеко до футбольной страны
Ещё раз о фундаментальной проблеме российского футбола. О бездомных командах.
«Динамо» из
Нижегородский «Олимпиец» проведёт домашние игры этого сезона не в своём городе, а в Дзержинске. Официальная причина — реконструкция стадиона к чемпионату мира — 2018.
Ярославский «Шинник» вернётся домой в лучшем случае в сентябре, а сейчас проводит номинально домашние матчи в посёлке Караваево Костромской области. Официальная причина — реконструкция стадиона к чемпионату мира — 2018.
Волгоградский «Ротор» первые девять туров сезона проведёт на выезде и лишь в конце августа сыграет дома. Официальная причина — стадион не готов к проведению матчей ФНЛ.
Это лишь хроника самого начала сезона. Чем ближе будут холода, тем веселее будут переносы. Большего абсурда, чем домашний матч «Луча-Энергии» в три часа ночи по владивостокскому времени (встреча с «Динамо» прошла вместо Владивостока в Химках), добиться будет сложно, но ФНЛ обязательно постарается, я обещаю.
В связи с этим у меня несколько вопросов. Первый, самый главный и тот, который
Вот пример. Два года назад я побывал на стадионе в Твери, написал оттуда текст с огромным количеством фотографий, из которых понятно, что на стадионе «Химик» не просто нельзя — опасно играть в футбол. После этого местная пресса сообщила, что РФС и ПФЛ прижали «Волгу» по поводу домашней арены — вроде как стадион не должны были аттестовать. Что в итоге? В итоге «Волга» продолжила играть на разваливающемся «Химике» ещё два сезона — вплоть до своей счастливой и неминуемой смерти.
Факт, что стадионы в Ярославле и Волгограде — те, что примут даже не сам чемпионат мира, а тренировки команд, — с профессиональной точки зрения попросту непригодны. Проводить на них матчи можно только в том случае, если допускающая организация залепит глаза скотчем — это и происходит. Плевать, что ваш дом старый — мэр города разрешает пожить в нём ещё. Сюрреализм? Только не в России.
Второй вопрос. В Волгограде проживает 1,1 млн человек, в Нижнем — 1,3 млн, в
И третий вопрос. Как можно вести всерьёз разговоры о заработке клубов, если у них такие стадионы, а матчевые дни — основная доля доходов клубов в лигах без сумасшедших
Естественно, в таких застывших в прошлом условиях ни о какой хорошей посещаемости речи нет. Тем более если вообще играешь домашние матчи по факту на выезде. 600 зрителей на «Шиннике» и 700 — на «Волге» — учтите, что эти цифры ещё и традиционно слегка завышены (и это тоже привет из прошлого. Бороться нужно за каждого пришедшего и считать каждого пришедшего на стадион).
Важно понять простую вещь. Мы нефутбольная страна не потому, что наша сборная живёт между режимом «облажались» и «уф, в этот раз пронесло, значит через три дня можно облажаться». Мы нефутбольная страна не потому, что у нас полтора футболиста, которые могли бы усилить один из 15−20 европейских
А фундамент — в ужасной инфраструктуре, старых стадионах, устаревших базах и непригодных условиях для подготовки юных футболистов. Бетон фундамента раскрошился в песок, а на песке не вырастут цветы.
Антон Михашенок
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