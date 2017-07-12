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12 июля 2017, 20:53 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Экс-арбитр ФИФА Игорь Егоров назначен начальником красноярского «Енисея»

МОСКВА, 12 июл — Р-Спорт. Красноярский футбольный клуб «Енисей» на своем официальном сайте объявил о назначении бывшего арбитра ФИФА Игоря Егорова на должность начальника команды.

Красноярский футбольный клуб Енисей на своем официальном сайте объявил о назначении бывшего арбитра ФИФА Игоря Егорова на должность начальника команды. Увеличить
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Егоров сменил на этом посту Александра Кожевникова, который останется в клубе на должности помощника начальника команды.

В качестве судьи Егоров с 2001 по 2012 года провел в премьер-лиге свыше 150 матчей, неоднократно признавался лучшим арбитром России. После окончания карьеры судьи работал вице-президентом «Нижнего Новгорода», спортивным директором нижегородской «Волги», а также занимал должность начальника команды махачкалинского «Анжи».

«Енисей» в минувшем сезоне занял третье место в Футбольной национальной лиге, а по сумме стыковых матчах за выход в РФПЛ уступил тульскому «Арсеналу».

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