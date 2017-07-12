Экс-арбитр ФИФА Игорь Егоров назначен начальником красноярского «Енисея»
МОСКВА, 12 июл —
Р-Спорт. Красноярский футбольный клуб «Енисей» на своем официальном сайте объявил о назначении бывшего арбитра ФИФА Игоря Егорова на должность начальника команды.
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Егоров сменил на этом посту Александра Кожевникова, который останется в клубе на должности помощника начальника команды.
В качестве судьи Егоров с 2001 по 2012 года провел в
«Енисей» в минувшем сезоне занял третье место в Футбольной национальной лиге, а по сумме стыковых матчах за выход в РФПЛ уступил тульскому «Арсеналу».
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