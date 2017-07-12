«Крылья» опровергли заявление Аленичева о пари Тихонова и Титова
«Крылья Советов» на своем официальном сайте опровергли информацию о споре наставника клуба Андрея Тихонова с тренером «Енисея» Егором Титовым.
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Сегодня в СМИ появилась информация о пари двух специалистов, какой из клубов финиширует в турнирной таблице выше. Об этом заявил главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев.
«Сегодня в ряде СМИ вышла статья, в которой наставник “Енисея” Дмитрий Аленичев сообщил, что главный тренер “Крыльев Советов” Андрей Тихонов и помощник наставника “Енисея” Егор Титов заключили пари, чья команда окажется выше по итогам сезона-2017/18 в ФНЛ. Однако эта информация не соответствует действительности. Наставник самарцев Андрей Тихонов и тренер “Енисея” Егор Титов находятся в дружеских отношениях и рабочем диалоге, однако ни о каком пари речи между ними не шло и быть не может», — говорится в заявлении «Крыльев Советов».
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