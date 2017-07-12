Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/30368106/
12 июля 2017, 20:59 | Футбол: Первый дивизион | Спорт-Экспресс

«Крылья» опровергли заявление Аленичева о пари Тихонова и Титова

«Крылья Советов» на своем официальном сайте опровергли информацию о споре наставника клуба Андрея Тихонова с тренером «Енисея» Егором Титовым.

Крылья Советов на своем официальном сайте опровергли информацию о споре наставника клуба Андрея <span class=error>Тихонова</span> с тренером Енисея Егором <span class=error>Титовым</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сегодня в СМИ появилась информация о пари двух специалистов, какой из клубов финиширует в турнирной таблице выше. Об этом заявил главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев.

«Сегодня в ряде СМИ вышла статья, в которой наставник “Енисея” Дмитрий Аленичев сообщил, что главный тренер “Крыльев Советов” Андрей Тихонов и помощник наставника “Енисея” Егор Титов заключили пари, чья команда окажется выше по итогам сезона-2017/18 в ФНЛ. Однако эта информация не соответствует действительности. Наставник самарцев Андрей Тихонов и тренер “Енисея” Егор Титов находятся в дружеских отношениях и рабочем диалоге, однако ни о каком пари речи между ними не шло и быть не может», — говорится в заявлении «Крыльев Советов».

Енисей
Новости Матчи Состав Статистика
Крылья Советов
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
12 июля

Первое интервью Роберто Манчини в "Зените"

3 миллиона евро в год. Кто потянет зарплату Дзюбы

Теракт на футболе, есть погибшие