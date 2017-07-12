Петербургское «Динамо» проведет первый матч на новгородском стадионе «Электрон» 22 июля

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В конце июня исполком Российского футбольного союза (РФС) разрешил петербургскому клубу «в виде исключения для проведения отдельных матчей» заявить новгородскую арену в качестве резервного стадиона. Основным домашним стадионом остается малая арена СК «Петровский» в городе на Неве, где команда уже провела первую игру турнира.

«Динамо» проведет часть матчей первенства ФНЛ сезона-2017/2018 на стадионе «Электрон» в Великом Новгороде, — сказала руководитель пресс-службы ведомства Анастасия Плотникова. По ее словам, такое решение было принято в ходе переговоров руководства клуба с правительством региона.

Первая игра пройдет в следующую субботу, 22 июля, «Динамо» примет воронежский «Факел». Также запланированы игры на 26 июля с «Ротор-Волгоградом», 30 июля — с «Кубанью» (Краснодар) и 9 августа — с «Олимпийцем» (Нижний Новгород).