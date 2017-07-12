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12 июля 2017, 19:09 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Петербургское «Динамо» проведет первый матч на новгородском стадионе «Электрон» 22 июля

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 июля. /ТАСС/. Петербургское «Динамо» проведет первый матч в сезоне-2017/2018 Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на резервной арене — стадионе «Электрон» в Великом Новгороде — 22 июля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по физкультуре и спорту Новгородской области.

Петербургское Динамо проведет первый матч на новгородском стадионе Электрон 22 июля - Фото Увеличить
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В конце июня исполком Российского футбольного союза (РФС) разрешил петербургскому клубу «в виде исключения для проведения отдельных матчей» заявить новгородскую арену в качестве резервного стадиона. Основным домашним стадионом остается малая арена СК «Петровский» в городе на Неве, где команда уже провела первую игру турнира.

«Динамо» проведет часть матчей первенства ФНЛ сезона-2017/2018 на стадионе «Электрон» в Великом Новгороде, — сказала руководитель пресс-службы ведомства Анастасия Плотникова. По ее словам, такое решение было принято в ходе переговоров руководства клуба с правительством региона.

Первая игра пройдет в следующую субботу, 22 июля, «Динамо» примет воронежский «Факел». Также запланированы игры на 26 июля с «Ротор-Волгоградом», 30 июля — с «Кубанью» (Краснодар) и 9 августа — с «Олимпийцем» (Нижний Новгород).

Ранее новгородский стадион был домашней ареной «Тосно». Здесь клуб играл в сезоне-2016/2017 и вышел в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), заняв второе место в первенстве ФНЛ. В мае 2017 года РФС и РФПЛ запретили команде выступать на этой арене, поскольку она не соответствует требованиям РФПЛ.

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