Тренеры «Крыльев» и «Енисея» заключили пари, чья команда будет выше по итогам сезона ФНЛ

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«Такую возможность [заключить пари] я дал своему первому помощнику Егору Титову. Они договорились заключить такое пари», — заявил Аленичев. Главный тренер «Енисея» не сообщил, на что именно было заключено пари, добавив, что «это вопрос не денежный».

Также Аленичев отметил, что его, как и Титова, связывают с Тихоновым давние дружеские отношения. «Но в ФНЛ будем соперничать, и каждый из нас будет желать обыграть друг друга. А за пределами поля мы будем оставаться друзьями», — подчеркнул главный тренер красноярцев.