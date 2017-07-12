Тренеры «Крыльев» и «Енисея» заключили пари, чья команда будет выше по итогам сезона ФНЛ
КРАСНОЯРСК, 12 июля. /ТАСС/. Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов и помощник наставника красноярского «Енисея» Егор Титов заключили пари, чья команда окажется выше по итогам сезона-2017/2018 в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом на
пресс-конференции в среду сообщил главный тренер красноярского клуба Дмитрий Аленичев.
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«Такую возможность [заключить пари] я дал своему первому помощнику Егору Титову. Они договорились заключить такое пари», — заявил Аленичев. Главный тренер «Енисея» не сообщил, на что именно было заключено пари, добавив, что «это вопрос не денежный».
Также Аленичев отметил, что его, как и Титова, связывают с Тихоновым давние дружеские отношения. «Но в ФНЛ будем соперничать, и каждый из нас будет желать обыграть друг друга. А за пределами поля мы будем оставаться друзьями», — подчеркнул главный тренер красноярцев.
Тихонов, Титов и Аленичев выступали за московский «Спартак». В сезоне-2016/2017 Тихонов был главным тренером красноярской команды, заняв с ней третье место в ФНЛ, но не сумев выйти в Российскую футбольную
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