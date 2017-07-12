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12 июля 2017, 17:20 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Тренеры «Крыльев» и «Енисея» заключили пари, чья команда будет выше по итогам сезона ФНЛ

КРАСНОЯРСК, 12 июля. /ТАСС/. Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов и помощник наставника красноярского «Енисея» Егор Титов заключили пари, чья команда окажется выше по итогам сезона-2017/2018 в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом на пресс-конференции в среду сообщил главный тренер красноярского клуба Дмитрий Аленичев.

Андрей Тихонов и Егор Титов заключили пари не на деньги. Увеличить
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«Такую возможность [заключить пари] я дал своему первому помощнику Егору Титову. Они договорились заключить такое пари», — заявил Аленичев. Главный тренер «Енисея» не сообщил, на что именно было заключено пари, добавив, что «это вопрос не денежный».

Также Аленичев отметил, что его, как и Титова, связывают с Тихоновым давние дружеские отношения. «Но в ФНЛ будем соперничать, и каждый из нас будет желать обыграть друг друга. А за пределами поля мы будем оставаться друзьями», — подчеркнул главный тренер красноярцев.

Тихонов, Титов и Аленичев выступали за московский «Спартак». В сезоне-2016/2017 Тихонов был главным тренером красноярской команды, заняв с ней третье место в ФНЛ, но не сумев выйти в Российскую футбольную премьер-лигу после поражения в стыковых матчах. Летом этого года Тихонов возглавил «Крылья Советов», выбывших из премьер-лиги в ФНЛ. На должность главного тренера «Енисея» был назначен Аленичев, чьим помощником стал Титов.

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