Форвард Вадим Манзон будет выступать за нижегородский ФК «Олимпиец».

По информации нижегородского клуба, 22-летний уроженец Москвы спортивную закалку получил, занимаясь в школах столичных клубов «Торпедо», «Динамо» и ЦСКА.

Манзон также выступал за ФК «Строгино» (45 матчей, 7 мячей) и немецкий «Карлсруэ» (10 игр, 1 мяч). Сезон-2016/2017 на правах аренды провел в норвежских клубах «Будё-Глимт» и «Осане».

Спортсмен провел 9 матчей в составе молодежной сборной России, забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что завершивший карьеру футболиста Антон Хазов назначен заместителем спортивного директора нижегородского ФК «Олимпиец».