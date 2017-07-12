Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/30362167/
12 июля 2017, 13:22 | Футбол: Первый дивизион | НТА-Приволжье

Форвард Вадим Манзон будет выступать за нижегородский ФК «Олимпиец»

Спортсмен провел 9 матчей в составе молодежной сборной России, забил 1 гол.

Форвард Вадим Манзон будет выступать за нижегородский ФК «Олимпиец».

По информации нижегородского клуба, 22-летний уроженец Москвы спортивную закалку получил, занимаясь в школах столичных клубов «Торпедо», «Динамо» и ЦСКА.

Манзон также выступал за ФК «Строгино» (45 матчей, 7 мячей) и немецкий «Карлсруэ» (10 игр, 1 мяч). Сезон-2016/2017 на правах аренды провел в норвежских клубах «Будё-Глимт» и «Осане».

Спортсмен провел 9 матчей в составе молодежной сборной России, забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что завершивший карьеру футболиста Антон Хазов назначен заместителем спортивного директора нижегородского ФК «Олимпиец».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

ФК «Енисей» намерен приобрести трех игроков до конца трансферного окна

КРАСНОЯРСК, 12 июля. /ТАСС/. Красноярский футбольный клуб «Енисей» намерен приобрести трех игроков до окончания трансферной кампании, которая завершится 31 августа. Об этом на пресс-конференции в среду заявил главный тренер клуба Дмитрий Аленичев.
Еще 7 новостей  Все новости