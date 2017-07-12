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12 июля 2017, 12:02 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

ФК «Енисей» намерен приобрести трех игроков до конца трансферного окна

КРАСНОЯРСК, 12 июля. /ТАСС/. Красноярский футбольный клуб «Енисей» намерен приобрести трех игроков до окончания трансферной кампании, которая завершится 31 августа. Об этом на пресс-конференции в среду заявил главный тренер клуба Дмитрий Аленичев.

«Планируем приобрести трех игроков на позиции: центральный защитник, центральный и крайний полузащитники. Круг кандидатов определен, сейчас ведем работу над этим», — заявил он. Он отметил, что клуб не планирует приглашать легионеров.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе клуба, в настоящий момент клуб приобрел уже семь футболистов. Аленичев возглавил «Енисей» перед началом текущего сезона, сменив на этом посту Андрея Тихонова, перешедшего в самарские «Крылья Советов».

«Ставим перед собой максимальные цели, это выход в Российскую футбольную премьер-лигу. Это может быть выход как напрямую, так и через стыковые матчи», — заявил директор клуба Денис Рубцов. «Не пришел бы сюда, если бы клуб ставил задачу бороться за 8−10-е места», — добавил Аленичев.

По итогам сезона-2016/2017 «Енисей» занял третье место в Футбольной национальной лиге, по сумме двух стыковых матчей за путевку в РФПЛ уступил тульскому «Арсеналу». Третье место в ФНЛ в настоящий момент — высшее достижение красноярского клуба.

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