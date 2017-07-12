ФК «Енисей» намерен приобрести трех игроков до конца трансферного окна
КРАСНОЯРСК, 12 июля. /ТАСС/. Красноярский футбольный клуб «Енисей» намерен приобрести трех игроков до окончания трансферной кампании, которая завершится 31 августа. Об этом на
пресс-конференции в среду заявил главный тренер клуба Дмитрий Аленичев.
«Планируем приобрести трех игроков на позиции: центральный защитник, центральный и крайний полузащитники. Круг кандидатов определен, сейчас ведем работу над этим», — заявил он. Он отметил, что клуб не планирует приглашать легионеров.
Как уточнили ТАСС в
«Ставим перед собой максимальные цели, это выход в Российскую футбольную
По итогам сезона-2016/2017 «Енисей» занял третье место в Футбольной национальной лиге, по сумме двух стыковых матчей за путевку в РФПЛ уступил тульскому «Арсеналу». Третье место в ФНЛ в настоящий момент — высшее достижение красноярского клуба.
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