ФК «Енисей» намерен приобрести трех игроков до конца трансферного окна

«Планируем приобрести трех игроков на позиции: центральный защитник, центральный и крайний полузащитники. Круг кандидатов определен, сейчас ведем работу над этим», — заявил он. Он отметил, что клуб не планирует приглашать легионеров.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе клуба, в настоящий момент клуб приобрел уже семь футболистов. Аленичев возглавил «Енисей» перед началом текущего сезона, сменив на этом посту Андрея Тихонова, перешедшего в самарские «Крылья Советов».

«Ставим перед собой максимальные цели, это выход в Российскую футбольную премьер-лигу. Это может быть выход как напрямую, так и через стыковые матчи», — заявил директор клуба Денис Рубцов. «Не пришел бы сюда, если бы клуб ставил задачу бороться за 8−10-е места», — добавил Аленичев.

По итогам сезона-2016/2017 «Енисей» занял третье место в Футбольной национальной лиге, по сумме двух стыковых матчей за путевку в РФПЛ уступил тульскому «Арсеналу». Третье место в ФНЛ в настоящий момент — высшее достижение красноярского клуба.