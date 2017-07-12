Евгений Конюхов: В Самаре болельщики не бросают свою команду

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О первой игре нового сезона

— Начинать чемпионат всегда тяжело. Поэтому с «Лучом» было непросто. Главное, что мы добились нужного результата. Дальше будет сложнее. Следующая игра с «Олимпийцем», который хоть и дебютант, но это ничего не значит. Биться будет сложно со всеми. Хочу от себя сказать большое спасибо болельщикам, которые пришли на первую игру. В Самаре болельщики не бросают свою команду, стараются своей движущей силой гнать нас вперед. Думаю, что на следующие матчи придет большее количество людей.

О решении остаться в «Крыльях»

— Главную роль сыграл сам город, люди, которые меня здесь окружают, а также цели клуба. Чувствую большую ответственность за будущее «Крыльев», ощущаю себя связанным с историей клуба. Рад, что остался в «Крыльях». Да, предложения были, хоть их было не так много. Сейчас нет смысла об этом говорить, ведь я остался в Самаре.

О смене игрового номера

— Мы уже несколько сезонов играем в экипировке Nike. В тренировочных и игровых комплектах меняется, на самом деле, не так много. Поэтому решился на такое небольшое изменение. В футбол играют люди, а не номера. Поэтому то, что на спине — лично для меня нет никакой разницы.

О своей рекордной «сухой» серии в ФНЛ

— Это заслуга всей команды. Отношусь спокойно и, наверное, с перспективой. Уже есть рекорд в ПФЛ и ФНЛ, значит нужна еще и Премьер-лига для полной коллекции. Если все сложится, то могу уже держать в голове, что оставил какой-то след в футболе. Первая серия случилась во владимирском «Торпедо» и совпала с моим дебютом за клуб. После 7−8 «сухого» матча началось внимание, даже пригласили на просмотр в «Рубин». Для меня — молодого парня, это было очень волнующе и эмоционально. Тем более, что буквально за пару лет до этого уже подумывал «завязать» с футболом — не было предложений, я играл на любительском уровне в чемпионате города, пришло время определяться. Но все внезапно поменялось.

О работе с Андреем Тихоновым

— Хоть прошло и не так времени, но в работе поменялось многое. Все понимают, что нужно делать, как себя вести на поле и не только. Все относятся друг к другу с уважением. Отмечу атмосферу, которая сейчас в команде. Сам Андрей Валерьевич в фантастической физической форме, работает на тренировках вместе с нами. Он выполняет очень многое из того, что выполняют сами игроки.

О выходе на игру с «Лучом» с капитанской повязкой

— Тренер доверил мне повязку и я старался с достоинством ее носить. Ответственности стало побольше. Но на самом деле не совсем понимаю, что в современном футболе капитанская повязка дает на поле. К судье подбегать и общаться с ним ты не можешь — получишь карточку. Вратарь ведь не имеет права подходить к арбитру. Поэтому не знаю даже, как рассматривается такая ситуация.

О мечтах поиграть в Европе

— Нравится Бундеслига. Там футбол очень популярен, стадионы забиты. Нравится стиль команд, отношение к футболу в этой стране. Но понимаю, что сейчас уже вряд ли будут предложения оттуда.

О вратарской конкуренции

— Видел разные ситуации — и полную конкуренцию, и конкуренцию условную. Это задачи текущие. Важно верить в себя, много работать и приносить пользу клубу, за который ты играешь. Сейчас у нас хорошая конкуренция. Надеюсь, что Виталий Шильников и Артем Леонов вырастут в хороших вратарей и будут лучше, чем я.

О нестандартной игре вратаря

— Бывало, что ходил в чужую штрафную на последних минутах, но счастья не испытал. Изредка возникали мысли, чтобы забить гол. Но с годами понял, что лучше не буду лезть в дела, за которые на поле отвечают другие люди. Создам небольшую интригу — вместе с тренером вратарей Анатолием Рожковым мы отрабатываем небольшую заготовку, которую вы обязательно увидите в этом сезоне.

О работе с тренерами вратарей

— У меня очень хорошие отношения с Анатолием Рожковым. Это очень хороший специалист и человек. Как вратарь всегда хочу постоянно учиться чему-то новому. Было бы интересно также поучиться у таких специалистов как Гинтарас Стауче (тренер вратарей сборной России) и Виталий Кафанов («Рубин»).

О пенальтистах в «Крыльях»

— На самом деле Дмитрий Ятченко не так часто бьет пенальти на тренировках. Видимо, все оставляет для игр. Еще очень хороший удар у Ивана Таранова.