Евгений Конюхов: В Самаре болельщики не бросают свою команду
Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Конюхов стал гостем студии программы «Крылья Губернии» — совместного проекта Самарского губернского радио и «Крыльев». Официальный сайт самарцев публикует основные тезисы, прозвучавшие в эфире.
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О первой игре нового сезона
— Начинать чемпионат всегда тяжело. Поэтому с «Лучом» было непросто. Главное, что мы добились нужного результата. Дальше будет сложнее. Следующая игра с «Олимпийцем», который хоть и дебютант, но это ничего не значит. Биться будет сложно со всеми. Хочу от себя сказать большое спасибо болельщикам, которые пришли на первую игру. В Самаре болельщики не бросают свою команду, стараются своей движущей силой гнать нас вперед. Думаю, что на следующие матчи придет большее количество людей.
О решении остаться в «Крыльях»
— Главную роль сыграл сам город, люди, которые меня здесь окружают, а также цели клуба. Чувствую большую ответственность за будущее «Крыльев», ощущаю себя связанным с историей клуба. Рад, что остался в «Крыльях». Да, предложения были, хоть их было не так много. Сейчас нет смысла об этом говорить, ведь я остался в Самаре.
О смене игрового номера
— Мы уже несколько сезонов играем в экипировке Nike. В тренировочных и игровых комплектах меняется, на самом деле, не так много. Поэтому решился на такое небольшое изменение. В футбол играют люди, а не номера. Поэтому то, что на спине — лично для меня нет никакой разницы.
О своей рекордной «сухой» серии в ФНЛ
— Это заслуга всей команды. Отношусь спокойно и, наверное, с перспективой. Уже есть рекорд в ПФЛ и ФНЛ, значит нужна еще и
О работе с Андреем Тихоновым
— Хоть прошло и не так времени, но в работе поменялось многое. Все понимают, что нужно делать, как себя вести на поле и не только. Все относятся друг к другу с уважением. Отмечу атмосферу, которая сейчас в команде. Сам Андрей Валерьевич в фантастической физической форме, работает на тренировках вместе с нами. Он выполняет очень многое из того, что выполняют сами игроки.
О выходе на игру с «Лучом» с капитанской повязкой
— Тренер доверил мне повязку и я старался с достоинством ее носить. Ответственности стало побольше. Но на самом деле не совсем понимаю, что в современном футболе капитанская повязка дает на поле. К судье подбегать и общаться с ним ты не можешь — получишь карточку. Вратарь ведь не имеет права подходить к арбитру. Поэтому не знаю даже, как рассматривается такая ситуация.
О мечтах поиграть в Европе
— Нравится Бундеслига. Там футбол очень популярен, стадионы забиты. Нравится стиль команд, отношение к футболу в этой стране. Но понимаю, что сейчас уже вряд ли будут предложения оттуда.
О вратарской конкуренции
— Видел разные ситуации — и полную конкуренцию, и конкуренцию условную. Это задачи текущие. Важно верить в себя, много работать и приносить пользу клубу, за который ты играешь. Сейчас у нас хорошая конкуренция. Надеюсь, что Виталий Шильников и Артем Леонов вырастут в хороших вратарей и будут лучше, чем я.
О нестандартной игре вратаря
— Бывало, что ходил в чужую штрафную на последних минутах, но счастья не испытал. Изредка возникали мысли, чтобы забить гол. Но с годами понял, что лучше не буду лезть в дела, за которые на поле отвечают другие люди. Создам небольшую интригу — вместе с тренером вратарей Анатолием Рожковым мы отрабатываем небольшую заготовку, которую вы обязательно увидите в этом сезоне.
О работе с тренерами вратарей
— У меня очень хорошие отношения с Анатолием Рожковым. Это очень хороший специалист и человек. Как вратарь всегда хочу постоянно учиться
О пенальтистах в «Крыльях»
— На самом деле Дмитрий Ятченко не так часто бьет пенальти на тренировках. Видимо, все оставляет для игр. Еще очень хороший удар у Ивана Таранова.
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