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«По величине бюджета “Енисей” находится в середине таблицы ФНЛ. Задача на сезон — выход в Премьер-Лигу. Либо через стыки, либо напрямую. Прошлый сезон показал, что Красноярск готов к большому футболу», — рассказал Рубцов.

В первом туре Футбольной национальной лиги подопечные Дмитрия Аленичева на выезде уступили петербургскому «Динамо» (1:2). Во втором туре «Енисей» дома примет «Тюмень» (15 июля).