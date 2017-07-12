Задача «Енисея» в нынешнем сезоне — выход в Премьер-Лигу
Директор «Енисея» Денис Рубцов на сегодняшней
пресс-конференции рассказал, какие задачи перед красноярской командой стоят на нынешний сезон.
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«По величине бюджета “Енисей” находится в середине таблицы ФНЛ. Задача на сезон — выход в
В первом туре Футбольной национальной лиги подопечные Дмитрия Аленичева на выезде уступили петербургскому «Динамо» (1:2). Во втором туре «Енисей» дома примет «Тюмень» (15 июля).
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