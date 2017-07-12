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12 июля 2017, 10:17 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Задача «Енисея» в нынешнем сезоне — выход в Премьер-Лигу

Директор «Енисея» Денис Рубцов на сегодняшней пресс-конференции рассказал, какие задачи перед красноярской командой стоят на нынешний сезон.

Директор Енисея Денис Рубцов на сегодняшней <nobr>пресс-конференции</nobr> рассказал какие задачи перед красноярской командой стоят на нынешний сезон. Увеличить
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«По величине бюджета “Енисей” находится в середине таблицы ФНЛ. Задача на сезон — выход в Премьер-Лигу. Либо через стыки, либо напрямую. Прошлый сезон показал, что Красноярск готов к большому футболу», — рассказал Рубцов.

В первом туре Футбольной национальной лиги подопечные Дмитрия Аленичева на выезде уступили петербургскому «Динамо» (1:2). Во втором туре «Енисей» дома примет «Тюмень» (15 июля).

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Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев на пресс-конференции рассказал, на каких позициях планируется усилить команду, а также признался, что ставит перед собой в команде самые высокие цели.
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