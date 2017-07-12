Аленичев: Если бы «Енисей» ставил задачи занять 8−10 место, не пришёл бы в клуб
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев на
пресс-конференции рассказал, на каких позициях планируется усилить команду, а также признался, что ставит перед собой в команде самые высокие цели.
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«Планируется усиление на трёх позициях: центральный защитник, центральный и крайний полузащитники. Кичин выбран капитаном команды на сезон-2017/18. Я стремлюсь только к максимуму. Если бы «Енисей», как раньше, ставил задачи 8−10-е место, не подписал бы контракт с клубом.
Манеж в Красноярске отличный. Всё выполнено на высшем уровне: поле, вентиляция, инфраструктура. Играть одно удовольствие. Формула успеха — пахать, пахать и ещё раз пахать. Тогда футбол тебя отблагодарит, — рассказал Аленичев.
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