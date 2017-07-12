Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/30359323/
12 июля 2017, 9:57 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Аленичев: Если бы «Енисей» ставил задачи занять 8−10 место, не пришёл бы в клуб

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев на пресс-конференции рассказал, на каких позициях планируется усилить команду, а также признался, что ставит перед собой в команде самые высокие цели.

Главный тренер Енисея Дмитрий <span class=error>Аленичев</span> на <nobr>пресс-конференции</nobr> рассказал на каких позициях планируется усилить команду а также признался что ставит перед собой в команде самые высокие цели. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Планируется усиление на трёх позициях: центральный защитник, центральный и крайний полузащитники. Кичин выбран капитаном команды на сезон-2017/18. Я стремлюсь только к максимуму. Если бы «Енисей», как раньше, ставил задачи 8−10-е место, не подписал бы контракт с клубом.

Манеж в Красноярске отличный. Всё выполнено на высшем уровне: поле, вентиляция, инфраструктура. Играть одно удовольствие. Формула успеха — пахать, пахать и ещё раз пахать. Тогда футбол тебя отблагодарит, — рассказал Аленичев.

Енисей
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
1 июля

Лучшие веломаршруты города: фотоподборка

«Ты куда собрался, идиот?». История одной комы и одного прыжка

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера