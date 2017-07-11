Воронежский «Факел» подписал экс-защитника австрийского «Штурма»
Клуб заявил Махмаднаима Шарифи.
«Факел» подписал защитника Махмаднаима Шарифи, сообщил официальный сайт клуба в понедельник, 10 июля. Игрок мог принять участие в матче
Шарифи родился в Душанбе в 1992 году, в 1996 году его семья переехала в Россию. Махмаднаим Шарифи — воспитанник московского «Локомотива», за молодежный состав которого он выступал до 2010 года. В 18 лет крайний защитник уехал в Австрию, где на протяжении двух сезонов играл за «Капфенберг». После отъезда на год в пермский «Амкар» футболист вернулся в «Капфенберг». С 2014 до 2016 года Шарифи находился в системе клуба «Штурм», но
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