Воронежский «Факел» подписал экс-защитника австрийского «Штурма»

«Факел» подписал защитника Махмаднаима Шарифи, сообщил официальный сайт клуба в понедельник, 10 июля. Игрок мог принять участие в матче сине-белых против «Волгаря», но Футбольная национальная лига подтвердила заявку защитника уже после встречи первого тура.

Шарифи родился в Душанбе в 1992 году, в 1996 году его семья переехала в Россию. Махмаднаим Шарифи — воспитанник московского «Локомотива», за молодежный состав которого он выступал до 2010 года. В 18 лет крайний защитник уехал в Австрию, где на протяжении двух сезонов играл за «Капфенберг». После отъезда на год в пермский «Амкар» футболист вернулся в «Капфенберг». С 2014 до 2016 года Шарифи находился в системе клуба «Штурм», но из-за травмы колена игрок провел лишь три матча за основную команду. После еще одного сезона в составе «Капфенберга» футболист принял решение вернуться в Россию.