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11 июля 2017, 10:58 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Хазов завершил карьеру, но остался в структуре «Олимпийца»

38-летний нападающий «Олимпийца» Антон Хазов завершил профессиональную карьеру, но решил не уходить из футбола.

10 июля он подписал контракт и теперь будет работать на посту заместителя спортивного директора клуба — руководителя программы развития молодёжного футбола.

«В будущем, конечно, я хотел бы стать тренером. Но ведь любой опыт клубной работы полезен. Надо же с чего-то начинать. Тем более что на тренера я только начал учиться. Главное, что я остаюсь в “Олимпийце” и буду работать в родном городе, на благо нижегородского футбола», — цитирует Хазова пресс-служба нижегородского клуба.

Хазов начал путь в профессиональном футболе в конце 90-х, защищая цвета нижегородского «Торпедо-Виктории», а потом играл в Премьер-Лиге за московское «Динамо» и «Шинник». Вернувшись в Нижний Новгород, на протяжении трёх сезонов выступал за «Волгу». После этого играл за «Томь», «Газовик» и пензенский «Зенит». В течение сезона-2016/2017 он был капитаном «Олимпийца», завоевавшего в прошлом сезоне путёвку в ФНЛ.

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