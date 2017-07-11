Хазов завершил карьеру, но остался в структуре «Олимпийца»

10 июля он подписал контракт и теперь будет работать на посту заместителя спортивного директора клуба — руководителя программы развития молодёжного футбола.



«В будущем, конечно, я хотел бы стать тренером. Но ведь любой опыт клубной работы полезен. Надо же с чего-то начинать. Тем более что на тренера я только начал учиться. Главное, что я остаюсь в “Олимпийце” и буду работать в родном городе, на благо нижегородского футбола», — цитирует Хазова пресс-служба нижегородского клуба.



Хазов начал путь в профессиональном футболе в конце 90-х, защищая цвета нижегородского «Торпедо-Виктории», а потом играл в Премьер-Лиге за московское «Динамо» и «Шинник». Вернувшись в Нижний Новгород, на протяжении трёх сезонов выступал за «Волгу». После этого играл за «Томь», «Газовик» и пензенский «Зенит». В течение сезона-2016/2017 он был капитаном «Олимпийца», завоевавшего в прошлом сезоне путёвку в ФНЛ.