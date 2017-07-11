Хазов завершил карьеру, но остался в структуре «Олимпийца»
38-летний нападающий «Олимпийца» Антон Хазов завершил профессиональную карьеру, но решил не уходить из футбола.
10 июля он подписал контракт и теперь будет работать на посту заместителя спортивного директора клуба — руководителя программы развития молодёжного футбола.
«В будущем, конечно, я хотел бы стать тренером. Но ведь любой опыт клубной работы полезен. Надо же с
Хазов начал путь в профессиональном футболе в конце 90-х, защищая цвета нижегородского «Торпедо-Виктории», а потом играл в
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