Калининградская «Балтика» в Тюмени выиграла первый матч сезона
Калининградская «Балтика» выиграла первый матч сезона 2017−2018 годов. Балтийцы в Тюмени сыграли с местным футбольным клубом.
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Первый гол сезона получился на удивление быстрым. Уже на третьей минуте матча вратарю тюменцев пришлось вытаскивать мяч из сетки своих ворот. Отличился новобранец «Балтики» — африканский легионер Себаи. К слову, в стартовом составе вышли пятеро новичков.
«И в дальнейшем, за исключением нескольких отрезков матча, наши футболисты демонстрировали добротную игру, на которую приятно было смотреть. От их действий сложилось впечатление солидности и мощи. Уверенный контроль мяча, способность проводить как быстрые встречные, так и позиционные атаки, успешная игра на подборе», — рассказали в
Еще один гол за «Балтику» забил Дмитрий Скопинцев. Он записал себе в актив забитый мяч и голевую передачу.
Следующий матч «Балтика» проведет 15 июля на домашнем стадионе с «Сибирью».
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