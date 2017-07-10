Калининградская «Балтика» в Тюмени выиграла первый матч сезона

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первый гол сезона получился на удивление быстрым. Уже на третьей минуте матча вратарю тюменцев пришлось вытаскивать мяч из сетки своих ворот. Отличился новобранец «Балтики» — африканский легионер Себаи. К слову, в стартовом составе вышли пятеро новичков.

«И в дальнейшем, за исключением нескольких отрезков матча, наши футболисты демонстрировали добротную игру, на которую приятно было смотреть. От их действий сложилось впечатление солидности и мощи. Уверенный контроль мяча, способность проводить как быстрые встречные, так и позиционные атаки, успешная игра на подборе», — рассказали в пресс-службе клуба.

Еще один гол за «Балтику» забил Дмитрий Скопинцев. Он записал себе в актив забитый мяч и голевую передачу.

Следующий матч «Балтика» проведет 15 июля на домашнем стадионе с «Сибирью».