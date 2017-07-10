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10 июля 2017, 8:57 | Футбол: Первый дивизион | АиФ Самара

«Крылья» начали сезон с победы над «Лучом-Энергией» из Владивостока

Первую в этом сезоне игру на стадионе «Металлург» посмотрели 6 789 зрителей.

В субботу, 8 июля, в матче первого тура ФОНБЕТ-Первенства России среди команд клубов Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» в домашнем матче уверенно обыграли «Луч-Энергию» из Владивостока, сообщает ПФК «Крылья Советов».

Первый гол в ворота «Луча» забил на 33-й минуте Сергей Самодин, получивший пас от Дмитрия Ятченко.

Второй мяч забил гостям с пенальти Дмитрий Ятченко. Штрафной был назначен после того как на71-й минуте Милана Родича недозволенным приемом остановил в штрафной Сергей Пономаренко.

Обыграв соперника со счетом 2:0 команда Андрея Тихонова начинает сезон с победы.

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Конюхов продлил свою «сухую» серию в Футбольной национальной лиге до 1239 минут.

Следующий матч команда Андрея Тихонова проведет 15 июля в Дзержинске против «Олимпийца» из Нижнего Новгорода.
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Новости Первого дивизиона

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