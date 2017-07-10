«Енисей» проиграл в первом официальном матче под руководством Аленичева

«Енисей» проиграл «Динамо» из Санкт-Петербурга в первом туре нового сезона Футбольной национальной лиги. Матч прошел 8 июля на малой спортивной арене петербургского стадиона «Петровский».

Счет был открыт лишь во втором тайме — на 47-й минуте отличился защитник «бело-голубых» Игорь Чернышов. Красноярцы ответили точным ударом Артура Малояна после красивой комбинации на 66-й минуте. Однако на 90-й минуте «Динамо» вырвало победу после гола Александра Коротаева. В итоге матч завершился поражением «красно-синих» со счетом 1:2.

Примечательно, что Коротаев является футболистом «Енисея», выступая в «Динамо» на правах аренды. Соглашение о переходе форварда было подписано в январе этого года.

Поражение прокомментировал главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев. По словам специалиста, его команда упустила шанс набрать очки.

«Несмотря на негативный результат, в игре своей команды я увидел позитивные моменты. Мы очень хорошо начали игру — особенно первые 20−25 минут. Но затем подустали и сбавили обороты. Усилили игру замены. Артур Малоян сравнял счет, начали поддавливать и в конце могли дожать соперника, но упустили шанс. Закон футбола никто не отменял: не забиваешь ты — забьют тебе.

Играет ли «Енисей» на багаже Тихонова? И снова вопрос про багаж (смеется). Любите вы это слово! Конечно же, Андрей Тихонов проделал очень большую, хорошую работу. Каких-то глобальных перемен делать я не хочу. Но ряд игроков покинул команду, и это тоже нужно учитывать. Тот рисунок игры, который сегодня в некоторых моментах был виден — он от Андрея Тихонова. Но, конечно же, я постепенно буду добавлять что-то свое, — рассказал Аленичев журналистам.

Матч с «Динамо» стал первым для Аленичева в статусе наставника «Енисея» в рамках официального турнира. До этого команда проводила лишь контрольные поединки на сборах.

Следующую игру «красно-синие» проведут 15 июля на поле «Футбол-Арены Енисей». Соперником станет ФК «Тюмень».