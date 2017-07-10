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10 июля 2017, 7:32 | Футбол: Первый дивизион | РИА "Воронеж"

Воронежский «Факел» подписал бывшего форварда «СКА-Хабаровска»

К 20 годам Александр Верулидзе провел один матч на профессиональном уровне.

«Факел» внес в заявку нападающего Александра Верулидзе. Официальный сайт клуба объявил о подписании форварда в пятницу, 7 июля.

Александр Верулидзе — сын известного арбитра Лаши Верулидзе, воспитанник ДЮСШ «Алания». Выступал за любительские команды «Столица» (Москва), «Труд» (Тихорецк), «Барс» (Владикавказ). Сезон-16/17 нападающий провел в составе «СКА-Хабаровска». За год форвард принял участие в одном официальном матче — в августе 2016 года он провел 11 минуте на поле в кубковой игре «СКА-Хабаровска» и «Сахалина».
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