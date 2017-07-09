Андрей Талалаев: «Тамбову» говорят: куда вы дергаетесь?! Судьи показали вам ваше место

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ПОСЛЕ ТАКОГО ПОРОЙ ОПУСКАЮТСЯ РУКИ…

— Здесь дело даже не в выпускании крыльев, а в тех принципах, которые мы проповедуем, — подчеркнул Талалаев. — ФК «Тамбов» — маленький клуб из маленького города. И у нас нет такого админресурса, как у некоторых. Например, мы не можем взять и перенести игру.

— А кто может?

— В прошлом сезоне «Динамо» здорово играло, никаких вопросов здесь быть не может. Но москвичи еще и обладали определенным админресурсом. Спокойно перенесли матч с «Лучом» из Владивостока в Москву. И дальше пошли по дистанции.

Мы же делаем ставку только на свои футбольные возможности на поле. Имею в виду командные и групповые взаимодействия. У нас нет звезд. «Тамбов» состоит из трудяг и работяг. Себя я, кстати, тоже к ним причисляю.

— Вы сказали, что в конце прошлого сезона также столкнулись с непонятным судейством…

— Да. Наверное, Хабаровск больше заслуживал попадания в «стыки». Но когда до твоей цели остается всего один шаг, а арбитр допускает такую ошибку, ставит пенальти в наши ворота, тогда и возникает это чувство обиды и досады… Ошибка судьи Анопы вообще перечеркивает год твоей работы!

Ведь футбольный мир достаточно замкнутый. Все любят говорить об игре, но как функционирует футбол — до конца не понимает никто!

— Поясните, пожалуйста?

— Вот во дворе люди спокойно играют в футбол, получают удовольствие. И как-то обходятся без арбитров. Так? А вот на профессиональном уровне судьи уже определяют исход поединков, срок дисквалификации игроков. Они книги пишут, лекции читают.

Я ничего не хочу сказать плохого про судейский корпус в целом. Так получается, что наша команда и судьи проводили сбор в одном и том же месте. И я сам видел, как много они работают! Постоянные тренировки, теория, практика.

И я бы, может быть, не так реагировал после матча с «Оренбургом», если бы нас судил молодой рефери, у которого нет еще достаточного опыта. Я еще пойму, если судья ошибается в обе стороны.

Но когда после прошлого сезона остается такой осадок, и все продолжается в начале этого — порой начинают опускаться руки.

— Понимаете, что многого вам сделать не дадут?

— Я вам просто пример один приведу. Нам люди в футбольном сообществе уже говорят: «Да куда вы дергаетесь? Разве вам судьи в Хабаровске не показали, где ваше место? Не рыпайтесь!».

А знаете, почему мы не смогли пригласить в межсезонье пять качественных футболистов?

— Почему?

— Они предпочли более элитные, финансово стабильные, интересные клубы с административным ресурсом. И приходится слышать такое объяснение: «Да кому вы нужны в премьер-лиге? Вам в прошлом году показали ваше место!» Вот это печально… Вот как дальше трудиться? Если уже у футболистов сложился стереотип, что арбитры могут определить, кто пойдет вперед, а кто — нет… При прочих равных игрок выбирает более солидные истории и административно-ресурсный клуб. А знаете, почему еще досадно?

— Расскажите.

— Мы полностью переигрывали «Оренбург». Но потом арбитр все перевернул, назначил три штрафных в нашу сторону, а потом еще поставил пенальти.

ТУРБИН СУДИТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИГРАЮЩИХ КОМАНД

— Давайте о пенальти. Разве Овсиенко не захватывал Андреева двумя руками и не заваливал его?

— Понимаете, есть люди, которые лучше разбираются меня в судействе. Все равно любая комиссия напишет, что основания для пенальти были. Арбитры у нас всегда правы… Такая у них корпоративная этика. Ок, я в это не лезу. Но ты тогда другие единоборства трактуй одинаково!

У нас только в этом матче Мурнин попал мячом в руку сопернику. Потом Благо катился в своей штрафной, не достал до мяча, и был его контакт с ногой Часовских. А еще был фол на Дорожкине. У нас человек выходил один на один, а его дергают за руку. И мне потом говорят, что там нет 100-процентного пенальти.

— По-вашему, железобетонный 11-метровый?

— Я этого не утверждаю. Но в наши ворота пенальти тоже не 100-процентный! У нас Дорожкин выходил один на один и имел возможность забить. А защитник, который упал в штрафной «Тамбова», находился спиной к воротам. Мяч уже пролетал, забить гол он никак не мог.

Я все это говорю к тому, что эпизоды нужно трактовать одинаково. Если ты поставил один пенальти в наши ворота, тогда у тебя были все основания показать хотя бы один раз на «точку» в другие ворота. Будь последователен! Вот в чем все дело. Да и не это, на самом деле, самое главное.

— А в чем же?

— Эти три очка, поверьте мне, мы еще доберем. Я знаю свою команду. Мы сильные! Причем внутри, а не снаружи. Обыграть тот же «Оренбург» дома — для нас не проблема.

Но вчера у меня двух игроков унесли с поля. Дорожкина и Трусевича. У одного повреждены крестообразные связки, у второго — травма икроножной мышцы и очень большая гематома. Дорожкин точно теперь не сыграет с Курском, а у меня всего два нападающих. Да и Трусевич под вопросом….

Хозяева, может быть, поняли более лояльное к ним отношение судей. Закона нет! По идее, на искусственном поле нужно не так яростно вступать в единоборства. Чтобы не травмировать людей. А вчера для одной команды порог единоборств был сделан меньше. А для другой — задран до такой степени, что можно было убивать людей!

— Ожидали подобного судейства от Турбина?

— Опытный судья, который работает непоследовательно. Я, например, знаю, как судит Федотов. Да, он может совершить ошибку, но он одинаково трактует те же единоборства. А вот у Турбина меняется все! Невозможно предсказать, какой уровень он задаст. Его судейство зависит от играющих команд. Вот это бесит больше всего!

До зимы заткнусь и буду заниматься чисто футболом. Но терпеть такое невозможно.

ЕСЛИ «ОРЕНБУРГ» СТАВИТ ЗАДАЧУ ПОПАСТЬ В РФПЛ, ТО И «ТАМБОВУ» ЭТО ПО СИЛАМ

— То есть, не намерены, как Луческу, после каждого матча говорить о судействе?

— Нет. У меня и в прошлом году такого не было. Выступил один раз в конце, когда закончился матч с Хабаровском. Это было подведение итогов. Очень горестное.

— Из этого состава команд ФНЛ, кто может использовать админресурс?

— Достаточно взглянуть на историю клубов. Возьмите прошлогодний турнир ФНЛ и проанализируйте, сколько ставилось гостевых пенальти и нарушений. Можно, наверное, выделить четыре-пять клубов, которые….

Ну, не может агрессия условной «Тюмени» так отличаться в гостях и дома. Они или играют в атаке агрессивно, или не играют. Дальше не лезу. Вот вам пример для анализа.

— Перед «Тамбовом» стоит задача попасть в четверку?

— Пока встречи с губернатором не было. Она состоится на следующей неделе. Только тогда будем точно знать свои задачи и возможности. Наверное, в этом сезоне будет сложнее, поскольку очень ровный состав и много команд, которые заметно укрепились.

Но если «Оренбург» ставит задачу возвращения в премьер-лигу, то и нам это по силам. Мы нанесли десять ударов, шесть из которых — в створ.

— Вам что-то грозит за выход за пределы технической зоны? Можете ведь подать жалобу на помощника, который толкнул вас?

— Вопрос не в жалобах. Дело в том, что мы не забили ответный гол. Мне нужно заниматься командой, чтобы мы могли реализовывать игровое преимущество. Не до жалоб сейчас.

Сели в автобус, а администратор предупредил, что будет наложен штраф за выход из технической зоны. Подождите, а кто-нибудь подписывал протокол? Ни одного представителя команды не уведомили об этом. Сейчас арбитры чувствуют себя властителями футбольного процесса. На пресс-конференцию меня позвали, а в судейскую и делегатскую — нет. Пока я сам туда не пришел и не спросил: «Как вы отправили протокол, если мы еще не внесли туда тяжелые травмы футболистов?».

Получается, футболисты и тренеры уже не являются членами этого футбольного действа. Все было подписано и отправлено, пришлось на 40 минут задержать автобус, чтобы распечатать приложение и дополнить его, внести запись о травмах. Такое вопиющее судейство приводит не к потере очков, а к потере людей и доверия к судейскому цеху.