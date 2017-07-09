Андрей Талалаев: «Тамбову» говорят: куда вы дергаетесь?! Судьи показали вам ваше место
Первый тур первенства ФНЛ завершился большим скандалом. На
пресс-конференции после поражения в гостевом матче с «Оренбургом» (1:2) главный тренер «Тамбова» назвал судейство клоунадой. На следующий день корреспондент «СЭ» связался с 44-летним специалистом.
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Видимо, что-то случилось...
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ПОСЛЕ ТАКОГО ПОРОЙ ОПУСКАЮТСЯ РУКИ…
— Здесь дело даже не в выпускании крыльев, а в тех принципах, которые мы проповедуем, — подчеркнул Талалаев. — ФК «Тамбов» — маленький клуб из маленького города. И у нас нет такого админресурса, как у некоторых. Например, мы не можем взять и перенести игру.
— А кто может?
— В прошлом сезоне «Динамо» здорово играло, никаких вопросов здесь быть не может. Но москвичи еще и обладали определенным админресурсом. Спокойно перенесли матч с «Лучом» из Владивостока в Москву. И дальше пошли по дистанции.
Мы же делаем ставку только на свои футбольные возможности на поле. Имею в виду командные и групповые взаимодействия. У нас нет звезд. «Тамбов» состоит из трудяг и работяг. Себя я, кстати, тоже к ним причисляю.
— Вы сказали, что в конце прошлого сезона также столкнулись с непонятным судейством…
— Да. Наверное, Хабаровск больше заслуживал попадания в «стыки». Но когда до твоей цели остается всего один шаг, а арбитр допускает такую ошибку, ставит пенальти в наши ворота, тогда и возникает это чувство обиды и досады… Ошибка судьи Анопы вообще перечеркивает год твоей работы!
Ведь футбольный мир достаточно замкнутый. Все любят говорить об игре, но как функционирует футбол — до конца не понимает никто!
— Поясните, пожалуйста?
— Вот во дворе люди спокойно играют в футбол, получают удовольствие. И
Я ничего не хочу сказать плохого про судейский корпус в целом. Так получается, что наша команда и судьи проводили сбор в одном и том же месте. И я сам видел, как много они работают! Постоянные тренировки, теория, практика.
И я бы, может быть, не так реагировал после матча с «Оренбургом», если бы нас судил молодой рефери, у которого нет еще достаточного опыта. Я еще пойму, если судья ошибается в обе стороны.
Но когда после прошлого сезона остается такой осадок, и все продолжается в начале этого — порой начинают опускаться руки.
— Понимаете, что многого вам сделать не дадут?
— Я вам просто пример один приведу. Нам люди в футбольном сообществе уже говорят: «Да куда вы дергаетесь? Разве вам судьи в Хабаровске не показали, где ваше место? Не рыпайтесь!».
А знаете, почему мы не смогли пригласить в межсезонье пять качественных футболистов?
— Почему?
— Они предпочли более элитные, финансово стабильные, интересные клубы с административным ресурсом. И приходится слышать такое объяснение: «Да кому вы нужны в
— Расскажите.
— Мы полностью переигрывали «Оренбург». Но потом арбитр все перевернул, назначил три штрафных в нашу сторону, а потом еще поставил пенальти.
ТУРБИН СУДИТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИГРАЮЩИХ КОМАНД
— Давайте о пенальти. Разве Овсиенко не захватывал Андреева двумя руками и не заваливал его?
— Понимаете, есть люди, которые лучше разбираются меня в судействе. Все равно любая комиссия напишет, что основания для пенальти были. Арбитры у нас всегда правы… Такая у них корпоративная этика. Ок, я в это не лезу. Но ты тогда другие единоборства трактуй одинаково!
У нас только в этом матче Мурнин попал мячом в руку сопернику. Потом Благо катился в своей штрафной, не достал до мяча, и был его контакт с ногой Часовских. А еще был фол на Дорожкине. У нас человек выходил один на один, а его дергают за руку. И мне потом говорят, что там нет 100-процентного пенальти.
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— Я этого не утверждаю. Но в наши ворота пенальти тоже не 100-процентный! У нас Дорожкин выходил один на один и имел возможность забить. А защитник, который упал в штрафной «Тамбова», находился спиной к воротам. Мяч уже пролетал, забить гол он никак не мог.
Я все это говорю к тому, что эпизоды нужно трактовать одинаково. Если ты поставил один пенальти в наши ворота, тогда у тебя были все основания показать хотя бы один раз на «точку» в другие ворота. Будь последователен! Вот в чем все дело. Да и не это, на самом деле, самое главное.
— А в чем же?
— Эти три очка, поверьте мне, мы еще доберем. Я знаю свою команду. Мы сильные! Причем внутри, а не снаружи. Обыграть тот же «Оренбург» дома — для нас не проблема.
Но вчера у меня двух игроков унесли с поля. Дорожкина и Трусевича. У одного повреждены крестообразные связки, у второго — травма икроножной мышцы и очень большая гематома. Дорожкин точно теперь не сыграет с Курском, а у меня всего два нападающих. Да и Трусевич под вопросом….
Хозяева, может быть, поняли более лояльное к ним отношение судей. Закона нет! По идее, на искусственном поле нужно не так яростно вступать в единоборства. Чтобы не травмировать людей. А вчера для одной команды порог единоборств был сделан меньше. А для другой — задран до такой степени, что можно было убивать людей!
— Ожидали подобного судейства от Турбина?
— Опытный судья, который работает непоследовательно. Я, например, знаю, как судит Федотов. Да, он может совершить ошибку, но он одинаково трактует те же единоборства. А вот у Турбина меняется все! Невозможно предсказать, какой уровень он задаст. Его судейство зависит от играющих команд. Вот это бесит больше всего!
До зимы заткнусь и буду заниматься чисто футболом. Но терпеть такое невозможно.
ЕСЛИ «ОРЕНБУРГ» СТАВИТ ЗАДАЧУ ПОПАСТЬ В РФПЛ, ТО И «ТАМБОВУ» ЭТО ПО СИЛАМ
— То есть, не намерены, как Луческу, после каждого матча говорить о судействе?
— Нет. У меня и в прошлом году такого не было. Выступил один раз в конце, когда закончился матч с Хабаровском. Это было подведение итогов. Очень горестное.
— Из этого состава команд ФНЛ, кто может использовать админресурс?
— Достаточно взглянуть на историю клубов. Возьмите прошлогодний турнир ФНЛ и проанализируйте, сколько ставилось гостевых пенальти и нарушений. Можно, наверное, выделить
Ну, не может агрессия условной «Тюмени» так отличаться в гостях и дома. Они или играют в атаке агрессивно, или не играют. Дальше не лезу. Вот вам пример для анализа.
— Перед «Тамбовом» стоит задача попасть в четверку?
— Пока встречи с губернатором не было. Она состоится на следующей неделе. Только тогда будем точно знать свои задачи и возможности. Наверное, в этом сезоне будет сложнее, поскольку очень ровный состав и много команд, которые заметно укрепились.
Но если «Оренбург» ставит задачу возвращения в
— Вам
— Вопрос не в жалобах. Дело в том, что мы не забили ответный гол. Мне нужно заниматься командой, чтобы мы могли реализовывать игровое преимущество. Не до жалоб сейчас.
Сели в автобус, а администратор предупредил, что будет наложен штраф за выход из технической зоны. Подождите, а
Получается, футболисты и тренеры уже не являются членами этого футбольного действа. Все было подписано и отправлено, пришлось на 40 минут задержать автобус, чтобы распечатать приложение и дополнить его, внести запись о травмах. Такое вопиющее судейство приводит не к потере очков, а к потере людей и доверия к судейскому цеху.
|Темури Кецбая
|Андрей Талалаев
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Евгений Турбин (Москва, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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