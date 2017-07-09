Владивостокский «Луч-Энергия» уступил «Крыльям советов» в первом матче нового сезона

Владивосток, 9 июля, PrimaMedia.

Владивостокский «Луч-Энергия» начал новый розыгрыш чемпионата Футбольной национальной лиги с поражения. В гостевом матче в Самаре «желто-синие» уступили «Крыльям Советов» со счетом 0:2, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт самарского клуба.

Встреча состоялась на стадионе «Металлург» в Самаре.

Первый мяч самарцы забили на 33-й минуте. Дмитрий Ятченко сделал навес с правого фланга. Сергей Самодин остался без опеки защитников и головой поразил дальний угол — 1:0.

Во второй раз голкипер «Луча» Александр Котляров капитулировал уже после перерыва. На 71-й минуте Милана Родича недозволенным приемом остановил в штрафной Сергей Пономаренко и арбитр назначил пенальти. 11-метровый четко реализовал Дмитрий Ятченко — 2:0.

Заметим, что большинство экспертов называют «Крылышки» главным претендентом на «золото» предстоящего турнира и путевку в Премьер-лигу.

«Мы знали, что “Крылья” — соперник серьезный. Самарцы начали матч организованно, аккуратно. По такой игре нам нельзя было пропускать быстрый гол. Что мы и сделали. Но надо отдать им должное, наши ребята старались. Они выходят на каждый матч только с одним желанием — победить. Второй тайм получился более открытый. Нам нужно было забивать, мы имели неплохие подходы, но нам чуть-чуть не хватило в концовке. Все мы расстроены», — прокомментировал игру тренер «Луча-Энергии» Константин Емельянов.

Следующую встречу «Луч-Энергия» проведет дома — 15 июля примет «Томь» во Владивостоке.