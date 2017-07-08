Аленичев проиграл, Тихонов выиграл. Итоги 1-го тура ФНЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«ОПЯТЬ ВЫ ПРО БАГАЖ…» И ПОРАЖЕНИЕ «ЕНИСЕЯ»

Дебют Дмитрия Аленичева на посту главного тренера «Енисея» ажиотажа не вызвал: матч с петербургским «Динамо», вернувшимся в ФНЛ по итогам прошлого сезона, проходил на малой спортивной арене «Петровский» в почти безлюдной обстановке. Подстать атмосфере протекала и игра: красноярцы, на правах более опытных турнирных бойцов и фаворитов сезона, много владели мячом, пытались придумать что-то интересное, но почти все их атаки глохли еще до ударов.

И тут в начале второго тайма вдруг случился гол хозяев. «Енисей» на какое-то время опешил, потом все-таки пришел в себя и продолжил гнуть свою наступательную линию. Почти сразу же сработала замена Аленичева — вышедший на поле бывший спартаковец Малоян спустя четыре минуты сравнял счет после симпатичной комбинации. Чем ближе был финальный свисток, тем вероятнее казалась победа гостей, которые создали куда больше моментов и только в заключительную 10-минутку упустили два. Но — опять на ровном месте — гости снова умудрились пропустить, теперь уже на самых последних секундах.

После финального свистка Аленичева опять спрашивали про багаж (теперь уже не свой, а якобы оставшийся от Тихонова), а Дмитрию Анатольевичу было не до шуток. Обидно начинать новый этап карьеры с поражения, да еще и не слишком заслуженного.

САМАРСКАЯ УВЕРЕННОСТЬ

И если уж рассуждать о багаже Тихонова, то все самое ценное и дорогое из «Енисея» он увез в «Крылья Советов» вместе с собой. Речь идет не только о сыне Михаиле, но и об опытном форварде Самодине. Футболист, в 2000-х подававший надежды в ЦСКА, сразу же принялся обеспечивать результат на новом месте. В матче с «Лучом» на его счету победный мяч, а еще стабильное давление на чужую оборону и парочка нереализованных возможностей.

«Крылья» показали вообще весьма симпатичный футбол, однако слишком уж низок оказался уровень соперника. Команда из Владивостока только накануне получила разрешение на регистрацию новичков и представила официальную заявку на сезон. А новых игроков здесь — больше, чем половина состава, поэтому и сложно ожидать сразу же какой-то феерии. В Самаре гости считанное число раз дошли до ворот, испытывали трудности в осмысленных атакующих действиях и лишь дважды пробили по воротам. Удар Бажева в перекладину в самой концовке выглядел эффектно, но послевкусие от выступления «Луча» осталось плохое.

«СПАРТАК-2»: САМБУ ПОБЕДОНОСНЫЙ

Красно-белые одержали очень трудную победу в Новосибирске, вопреки молодости и отсутствию главного бомбардира Давыдова. В атаке с первых минут вышли Сакала и Самбу, который пару дней назад досрочно покинул австрийский сбор главного «Спартака». На счету последнего и оказался победный мяч.

«КУБАНЬ»: ВОПРЕКИ СКАНДАЛУ

Еще утром не было понятно, состоится ли матч между «Томью» и «Кубанью», ведь футболисты краснодарской команды грозились бойкотировать встречу из-за больших долгов по зарплате. Если бы так и произошло, старт сезона получился бы «феерическим»… К счастью, зарплату за месяц футболистам буквально перед стартовым свистком выплатили, в ближайшие дни пообещали погасить и остальные задолженности, и гости на радостях легко и непринужденно разгромили команду Валерия Петракова. А томский коллектив неприятно удивил. Понятно, что выходить в премьер-лигу он не собирается и уже официально заявил об этом, но весной в элитном дивизионе «Томь» смотрелась симпатичнее.

ВОЛЯ И ЛЕГИОНЕРЫ «ОРЕНБУРГА»

Другой экс-представитель РФПЛ, переживший уход Роберта Евдокимова с поста главного тренера, смог стартовать с непростой волевой победы. Три очка команда Темура Кецбаи заработала благодаря голам двух легионеров, не уехавших из «Оренбурга» после вылета: словак Дюриш красиво переправил мяч в ворота затылком, а болгарин Георгиев чуть позже реализовал пенальти.

«Томь» — «Кубань» — 1:4 (Соболев, 17 — Лобкарев, 7. Марков, 10. Обухов, 45. Марков, 63).

«Сибирь» — «Спартак-2» — 1:2 (Цховребов, 41 — Руденко, 7. Самбу, 36).

«Шинник» — «Зенит-2» — 2:1 (Безлихотнов, 27. Чистяков, 43 — Прудников, 53).

«Динамо» СПб — «Енисей» — 2:1 (Чернышов, 47. Коротаев, 90 — Малоян, 66).

«Тюмень» — «Балтика» — 1:2 (Рябокобыленко, 78 — Себаи, 4. Скопинцев, 60).

«Олимпиец» — «Авангард» — 2:2 (Хайруллов, 45. Аюпов, 87 — Дашаев, 15. Петров, 25).

«Химки» — «Ротор» — 3:0 (Кузьмичев, 12. Дворников, 35. Малания, 90).

«Оренбург» — «Тамбов» — 2:1 (Дюриш, 26. Георгиев, 36 (с пенальти) — Горбатюк, 6).

«Крылья Советов» — «Луч-Энергия» — 2:0 (Самодин, 32. Ятченко, 72 — с пенальти).

«Волгарь» — «Факел» — 0:0.