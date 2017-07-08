Аленичев проиграл, Тихонов выиграл. Итоги 1-го тура ФНЛ
Рассказываем о главных событиях стартового тура в первом дивизионе, все матчи которого прошли в субботу.
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«ОПЯТЬ ВЫ ПРО БАГАЖ…» И ПОРАЖЕНИЕ «ЕНИСЕЯ»
Дебют Дмитрия Аленичева на посту главного тренера «Енисея» ажиотажа не вызвал: матч с петербургским «Динамо», вернувшимся в ФНЛ по итогам прошлого сезона, проходил на малой спортивной арене «Петровский» в почти безлюдной обстановке. Подстать атмосфере протекала и игра: красноярцы, на правах более опытных турнирных бойцов и фаворитов сезона, много владели мячом, пытались придумать
И тут в начале второго тайма вдруг случился гол хозяев. «Енисей» на
После финального свистка Аленичева опять спрашивали про багаж (теперь уже не свой, а якобы оставшийся от Тихонова), а Дмитрию Анатольевичу было не до шуток. Обидно начинать новый этап карьеры с поражения, да еще и не слишком заслуженного.
САМАРСКАЯ УВЕРЕННОСТЬ
И если уж рассуждать о багаже Тихонова, то все самое ценное и дорогое из «Енисея» он увез в «Крылья Советов» вместе с собой. Речь идет не только о сыне Михаиле, но и об опытном форварде Самодине. Футболист, в 2000-х подававший надежды в ЦСКА, сразу же принялся обеспечивать результат на новом месте. В матче с «Лучом» на его счету победный мяч, а еще стабильное давление на чужую оборону и парочка нереализованных возможностей.
«Крылья» показали вообще весьма симпатичный футбол, однако слишком уж низок оказался уровень соперника. Команда из Владивостока только накануне получила разрешение на регистрацию новичков и представила официальную заявку на сезон. А новых игроков здесь — больше, чем половина состава, поэтому и сложно ожидать сразу же
«СПАРТАК-2»: САМБУ ПОБЕДОНОСНЫЙ
«КУБАНЬ»: ВОПРЕКИ СКАНДАЛУ
Еще утром не было понятно, состоится ли матч между «Томью» и «Кубанью», ведь футболисты краснодарской команды грозились бойкотировать встречу
ВОЛЯ И ЛЕГИОНЕРЫ «ОРЕНБУРГА»
Другой
«Томь» — «Кубань» — 1:4 (Соболев, 17 — Лобкарев, 7. Марков, 10. Обухов, 45. Марков, 63).
«Сибирь» — «Спартак-2» — 1:2 (Цховребов, 41 — Руденко, 7. Самбу, 36).
«Шинник» — «Зенит-2» — 2:1 (Безлихотнов, 27. Чистяков, 43 — Прудников, 53).
«Динамо» СПб — «Енисей» — 2:1 (Чернышов, 47. Коротаев, 90 — Малоян, 66).
«Тюмень» — «Балтика» — 1:2 (Рябокобыленко, 78 — Себаи, 4. Скопинцев, 60).
«Олимпиец» — «Авангард» — 2:2 (Хайруллов, 45. Аюпов, 87 — Дашаев, 15. Петров, 25).
«Химки» — «Ротор» — 3:0 (Кузьмичев, 12. Дворников, 35. Малания, 90).
«Оренбург» — «Тамбов» — 2:1 (Дюриш, 26. Георгиев, 36 (с пенальти) — Горбатюк, 6).
«Крылья Советов» — «Луч-Энергия» — 2:0 (Самодин, 32. Ятченко, 72 — с пенальти).
«Волгарь» — «Факел» — 0:0.
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