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8 июля 2017, 21:47 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Конюхов продлил до 1239 минут рекордную сухую серию в ФНЛ

В матче 1-го тура Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» на своём поле обыграли «Луч-Энергию» со счётом 2:0.

В матче 1-го тура Футбольной национальной лиги Крылья Советов на своём поле обыграли Луч-Энергию со счётом 2:0. Увеличить
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Ворота самарской команды в этой встрече защищал Евгений Конюхов, который продлил до 1239 минут свою сухую серию в ФНЛ. 30-летний футболист начал серию ещё весной 2015 года. По итогам сезона-2014/15 самарцы вернулись в РФПЛ, в связи с чем Конюхов больше в ФНЛ не выступал. Однако по итогам минувшего сезона «Крылья Советов» снова вылетели в дивизион рангом ниже.

Сухая серия Конюхова является рекордной для ФНЛ. Голкипер установил рекорд ещё в мае 2015 года, превзойдя достижение вратаря «Урала» Сергея Армишева, который в 2006 году сохранял свои ворота в неприкосновенности на протяжении 947 минут.

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