«Кто-то берет кредиты, чтобы закрыть другие кредиты». Что происходит в «Кубани»?

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— Вы победили «Томь» (4:1) в первом туре ФНЛ, поздравляем. Но проблем с задолженностями это не меняет?

— Думаю, вы видели в интернете послематчевое фото (на нем игроки «Кубани» на пальцах показали, за сколько месяцев им не платили зарплату. Судя по фото, задолженности от семи месяцев до года. — Прим. Ред.). Задолженности остаются. Перед матчем с «Томью» выплатили зарплату за один месяц, пообещали, что остальное закроют перед следующей игрой — с «Химками». Посмотрим, как будет.

— Руководство клуба обещало или, может, первые лица региона?

— Руководство клуба.

— Нервно готовились к сезону?

— Были обещания, которые не выполнялись. Но мы старались готовиться ответственно. К сезону подошли в хорошей форме.

— В «Кубани» много молодых ребят. Как они переносят эти сложности?

— Кто-то кредиты берет, кто-то машины продает. Некоторые берут кредиты, чтобы погасить другие кредиты. У всех по-разному.

— Как у вас?

— Пришел в клуб, продал две машины. Так и живем.

— На общественном транспорте на тренировки ездите?

— На велосипеде. Во всем есть свои плюсы.

— Верится, что с этими обещаниями все будет хорошо?

— Конечно, есть волнение. Все-таки ситуация длится около года. Поэтому уже не знаем, чему верить, а чему — нет.

— Как в команде отнеслись к новости, что руководству клуба выдали зарплату, а игрокам — нет?

— Честно, не знаем, правда ли это. Нет фактов. Но работники офиса говорят, что, да, они получили зарплату.

— Это злит?

— Нет. Хотя бы кто-то получил свои деньги.

— Что говорит главный тренер Евгений Калешин?

— Он в принципе поддерживает любое наше решение по этому вопросу. Но перед игрой с Томском лично попросил нас выйти на игру. Начинать чемпионат с бойкота — не очень хорошо.

— Знаете, в каком туре «Кубани» играть с «Енисеем»?

— Нет. Готовимся к каждой следующей игре.

— Матч с командой Аленичева не будет принципиальным для вас?

— А почему он должен таким быть?