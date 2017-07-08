«Кто-то берет кредиты, чтобы закрыть другие кредиты». Что происходит в «Кубани»?
Нападающий «Кубани» Владимир Обухов объяснил «Советскому спорту», что происходит в клубе, где снова проблемы с задолженностями.
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Видимо, что-то случилось...
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— Вы победили «Томь» (4:1) в первом туре ФНЛ, поздравляем. Но проблем с задолженностями это не меняет?
— Думаю, вы видели в интернете послематчевое фото (на нем игроки «Кубани» на пальцах показали, за сколько месяцев им не платили зарплату. Судя по фото, задолженности от семи месяцев до года. — Прим. Ред.). Задолженности остаются. Перед матчем с «Томью» выплатили зарплату за один месяц, пообещали, что остальное закроют перед следующей игрой — с «Химками». Посмотрим, как будет.
— Руководство клуба обещало или, может, первые лица региона?
— Руководство клуба.
— Нервно готовились к сезону?
— Были обещания, которые не выполнялись. Но мы старались готовиться ответственно. К сезону подошли в хорошей форме.
— В «Кубани» много молодых ребят. Как они переносят эти сложности?
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— Как у вас?
— Пришел в клуб, продал две машины. Так и живем.
— На общественном транспорте на тренировки ездите?
— На велосипеде. Во всем есть свои плюсы.
— Верится, что с этими обещаниями все будет хорошо?
— Конечно, есть волнение.
— Как в команде отнеслись к новости, что руководству клуба выдали зарплату, а игрокам — нет?
— Честно, не знаем, правда ли это. Нет фактов. Но работники офиса говорят, что, да, они получили зарплату.
— Это злит?
— Нет. Хотя бы
— Что говорит главный тренер Евгений Калешин?
— Он в принципе поддерживает любое наше решение по этому вопросу. Но перед игрой с Томском лично попросил нас выйти на игру. Начинать чемпионат с бойкота — не очень хорошо.
— Знаете, в каком туре «Кубани» играть с «Енисеем»?
— Нет. Готовимся к каждой следующей игре.
— Матч с командой Аленичева не будет принципиальным для вас?
— А почему он должен таким быть?
— Игроки любят доказывать тренерам, которые в них на
— Нет, конечно, об этом не думаю. Все мои мысли — о ближайшем матче.
|Валерий Петраков
|Николай Южанин
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|6
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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