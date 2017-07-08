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8 июля 2017, 20:58 | Футбол: Первый дивизион | Советский спорт

«Кто-то берет кредиты, чтобы закрыть другие кредиты». Что происходит в «Кубани»?

Нападающий «Кубани» Владимир Обухов объяснил «Советскому спорту», что происходит в клубе, где снова проблемы с задолженностями.

Нападающий Кубани Владимир Обухов объяснил Советскому спорту что происходит в клубе где снова проблемы с задолженностями. Увеличить
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— Вы победили «Томь» (4:1) в первом туре ФНЛ, поздравляем. Но проблем с задолженностями это не меняет?
— Думаю, вы видели в интернете послематчевое фото (на нем игроки «Кубани» на пальцах показали, за сколько месяцев им не платили зарплату. Судя по фото, задолженности от семи месяцев до года. — Прим. Ред.). Задолженности остаются. Перед матчем с «Томью» выплатили зарплату за один месяц, пообещали, что остальное закроют перед следующей игрой — с «Химками». Посмотрим, как будет.

— Руководство клуба обещало или, может, первые лица региона?
— Руководство клуба.

— Нервно готовились к сезону?
— Были обещания, которые не выполнялись. Но мы старались готовиться ответственно. К сезону подошли в хорошей форме.

— В «Кубани» много молодых ребят. Как они переносят эти сложности?
Кто-то кредиты берет, кто-то машины продает. Некоторые берут кредиты, чтобы погасить другие кредиты. У всех по-разному.

— Как у вас?
— Пришел в клуб, продал две машины. Так и живем.

— На общественном транспорте на тренировки ездите?
— На велосипеде. Во всем есть свои плюсы.

— Верится, что с этими обещаниями все будет хорошо?
— Конечно, есть волнение. Все-таки ситуация длится около года. Поэтому уже не знаем, чему верить, а чему — нет.

— Как в команде отнеслись к новости, что руководству клуба выдали зарплату, а игрокам — нет?
— Честно, не знаем, правда ли это. Нет фактов. Но работники офиса говорят, что, да, они получили зарплату.

— Это злит?
— Нет. Хотя бы кто-то получил свои деньги.

— Что говорит главный тренер Евгений Калешин?
— Он в принципе поддерживает любое наше решение по этому вопросу. Но перед игрой с Томском лично попросил нас выйти на игру. Начинать чемпионат с бойкота — не очень хорошо.

— Знаете, в каком туре «Кубани» играть с «Енисеем»?
— Нет. Готовимся к каждой следующей игре.

— Матч с командой Аленичева не будет принципиальным для вас?
— А почему он должен таким быть?

— Игроки любят доказывать тренерам, которые в них на каком-то этапе не верили.
— Нет, конечно, об этом не думаю. Все мои мысли — о ближайшем матче.

8.07.2017 14:00 Зрители 2300 основной раунд: 1-й тур Труд
Томь 1:4 Кубань
Первый тайм: 1:3
Главные тренеры
Валерий Петраков Николай Южанин
Голы
17′ Александр Соболев  
  Владимир Лобкарев 7′
  Николай Марков 10′
  Владимир Обухов 45′
  Николай Марков 63′
Составы
Юрий Шафинский 1
Дмитрий Соколов 25
Павел Деобальд 11
75′ Сергей Каретник 14
77′ Алексей Герасимов 88
16′ Дмитрий Сасин 7
39′ Александр Соболев 9
77′ Марк Карымов 22
Антон Митерев 4
79′ Антон Макурин 31
Даниил Большунов 8
64′ Юрий Петраков 77
Анзор Саная 10
42′ 67′ Павел Кудряшов 17
90+1′ Руслан Салахутдинов 19
22 Юрий Дюпин
23 Николай Марков
28 Азат Байрыев
43 Роман Бугаев
77 Владимир Лобкарев
10 Никита Маляров 26′
72 Игорь Коновалов
20 Владимир Обухов
14 Александр Клещенко 85′
26 Сергей Бендзь
78 Игорь Пономарев 80′
90 Ильмир Нурисов
6 Денис Якуба 64′ 59′
19 Алексей Гай
Статистика
6 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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