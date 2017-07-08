«Крылья Советов» победили «Луч-Энергию» в первом матче под руководством Тихонова

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Встреча прошла в Самаре на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 2:0.

Голами в составе хозяев отметились Сергей Самодин и Дмитрий Ятченко, реализовавший пенальти. «Крылья» провели первый официальный матч под руководством Андрея Тихонова, который в прошлом сезоне возглавлял «Енисей».

В ещё одной игре первого тура ФНЛ «Волгарь» на стадионе «Центральный» в Астрахани сыграл вничью с «Факелом» (0:0).