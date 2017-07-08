«Крылья Советов» победили «Луч-Энергию» в первом матче под руководством Тихонова
«Крылья Советов» одержали победу над «Лучом-Энергией» в матче первого тура нового сезона Футбольной национальной лиги.
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Встреча прошла в Самаре на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 2:0.
Голами в составе хозяев отметились Сергей Самодин и Дмитрий Ятченко, реализовавший пенальти. «Крылья» провели первый официальный матч под руководством Андрея Тихонова, который в прошлом сезоне возглавлял «Енисей».
В ещё одной игре первого тура ФНЛ «Волгарь» на стадионе «Центральный» в Астрахани сыграл вничью с «Факелом» (0:0).
|8.07.2017 18:00
|Зрители 6789
|основной раунд: 1-й тур
|Металлург
|Крылья Советов
|2:0
|Луч-Энергия
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Андрей Тихонов
|Вальдас Иванаускас
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Сергей Куликов (Саранск, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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