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8 июля 2017, 20:46 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Крылья Советов» победили «Луч-Энергию» в первом матче под руководством Тихонова

«Крылья Советов» одержали победу над «Лучом-Энергией» в матче первого тура нового сезона Футбольной национальной лиги.

Крылья Советов одержали победу над Лучом-Энергией в матче первого тура нового сезона Футбольной национальной лиги. Увеличить
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Встреча прошла в Самаре на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 2:0.

Голами в составе хозяев отметились Сергей Самодин и Дмитрий Ятченко, реализовавший пенальти. «Крылья» провели первый официальный матч под руководством Андрея Тихонова, который в прошлом сезоне возглавлял «Енисей».

В ещё одной игре первого тура ФНЛ «Волгарь» на стадионе «Центральный» в Астрахани сыграл вничью с «Факелом» (0:0).

8.07.2017 18:00 Зрители 6789 основной раунд: 1-й тур Металлург
Крылья Советов 2:0 Луч-Энергия
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Андрей Тихонов Вальдас Иванаускас
Голы
32′ Сергей Самодин  
72′ Дмитрий Ятченко  
Составы
Евгений Конюхов 14
Дмитрий Ятченко 3
Кирилл Гоцук 76
Евгений Башкиров 2
Азер Алиев 10
Олег Ланин 64
Сергей Самодин 22
76′ 84′ Али Гаджибеков 5
Срджан Мияйлович 20
80′ Милан Родич 33
Георгий Зотов 15
88′ Данил Кленкин 27
Алан Чочиев 9
90′ Денис Ткачук 31
Святослав Георгиевский 77
1 Александр Котляров
3 Максим Насадюк 55′
5 Евгений Стешин
8 Антон Килин
12 Сергей Пономаренко
15 Дмитрий Маляка 76′
17 Руслан Заерко
6 Дмитрий Тихий 63′
73 Артем Макарчук
22 Александр Марченко 80′
19 Максим Машнев
29 Амир Бажев 87′
10 Александр Носов
95 Иван Хлебородов 73′
9 Руслан Гордиенко
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Сергей Куликов (Саранск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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